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用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

中國新聞組／北京12日電
羽生結弦。（新華社）
羽生結弦。（新華社）

中日政治關係常有緊張，但日本滑冰名將羽生結弦(Yuzuru Hanyu)仍在中國擁有高人氣，央視解說比賽時盛讚他「守一座守不住的城，打一場打不贏的仗」，卻引來知名編劇砲轟「過度吹捧」、「沒有大台風範」，引起關注。

央視解說員陳瀅10日在男子單人滑長曲決賽，解說羽生結弦唯美舞態。她形容羽生：「守一座守不住的城， 打一場打不贏的仗」、「短節目失利，落後第一名18分，他笑著說，自己是不是被冰討厭了？這種淡然何嘗不是另一種的王者風範」、「天意終究難參，假若登頂成憾，與君共添青史幾傳，成敗也當笑看。」

羽生雖然沒能在冬奧三連霸拿下金牌，卻連日登上微博熱搜榜，惹得著名編劇汪海林發文批評央視解說：「守一座守不住的城，打一場打不贏的仗」，這是形容南京保衛戰總指揮唐生智的原話，南京保衛戰，守不住打不贏的結果，是慘烈地失去了30萬人。」

汪海林認為，這樣的解說用語，合適嗎？「唐生智這句話不應該出現在這樣的場合。對於羽生結弦的一切，我們有些人的反應能不能正常起來？」他說，唐生智的原話被央視解說陳瀅用在日本選手身上，並且這是唐短暫守城後棄南京而逃，諷刺性極強的用語，被摘抄來當作讚美，可笑！

汪海林最後說道，其實唐生智不是悲劇英雄，而是逃跑之人。「解說缺乏背景知識，胡亂抒情，陷入迷妹思維，不懂歷史，過度吹捧，沒有大台風範。」

有網友同意汪海林的觀點，認為「11個羽生結弦的熱搜，真是離譜」、「陳瀅你可以喜歡羽生，但是你能不能不要在別的滑冰選手的比賽解說裡面，反覆提及他多好？」

不過也有網友批汪海林，「其實羽生結弦真的沒什麼好黑的，實力無可挑剔，人品又好，但是用唐生智的話來形容確實不妥」、「這應該是羽生最後一屆冬奧會，算是花滑的傳奇人物，吹捧無可避免」。

央視解說員陳瀅10日在男子單人滑長曲決賽，解說羽生結弦唯美舞態。（取材自微博）
央視解說員陳瀅10日在男子單人滑長曲決賽，解說羽生結弦唯美舞態。（取材自微博）

羽生結弦 日本 微博

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