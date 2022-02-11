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撒錢救經濟？中國1月人民幣貸款大增6256億美元 創新高

記者林則宏／即時報導
中國人民銀行公布，中國1月份人民幣貸款、社會融資規模增量雙雙創下歷史新高。香港中通社
中國人民銀行公布，中國1月份人民幣貸款、社會融資規模增量雙雙創下歷史新高。香港中通社

中國經濟今年面臨「保5」壓力。中國人民銀行（中國央行）10日公布，1月人民幣貸款增加3.98兆元（約6256億美元），1月社會融資規模增量人民幣6.17兆元（約9699億美元），雙雙創下歷史新高。

新京報指出，中國1月社會融資、信貸增量均創新高，既有季節性因素，更是為對沖經濟下滑壓力，官方加碼「逆周期」與「跨周期」政策的效果釋放。

去年中國經濟增長率達到8.1%，在主要經濟體中仍居首位，但GDP年增率卻呈現逐季下滑走勢。

受比較基期影響，去年第1季，中國GDP創下18.3%的高增長率，但第2至第4季分別降至7.9%、4.9%、4.0%。不少分析認為，今年中國經濟恐面臨「保5」挑戰。

針對中國1月人民幣貸款與社會融資規模大增，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，一是按歷史經驗，銀行往往會在年初加大信貸投放力度，「早投放早收益」，一般占全年信貸投放額度較大比重。

其次是為對沖新的經濟下行壓力，中國官方正在加大、加強「逆周期」與「跨周期」政策協調，政策效果釋放，實體經濟融資需求改善。

三是今年春節假期相對往年後置及各地倡導「就地過節」，利好工業企業開工，帶動信貸需求。

但從結構來看，中國1月貸款呈現居民與企業「一冷一熱」的現象。1月住戶貸款增加人民幣8430億元，明顯低於去年同期的1.27兆元增量規模；企（事）業單位貸款增加人民幣3.36兆元，則高於去年1月2.55兆元的增量規模。

新京報指出，較受關注的個人房貸1月增量為人民幣7424億元，雖比去年後幾個月有所增長，但仍低於去年同期的9448億元。

對此，周茂華認為，居民中長期貸款偏弱，主要是房地產需求恢復仍有個過程。隨著中國國內信貸投放「糾偏」與個別房企風險影響逐步淡出，樓市供需兩端將逐步回暖。

此外，反映居民消費需求的住戶部門短期貸款也仍偏弱，企業投資則較為樂觀。分析認為，1月企業中長期貸款年比多增，加上官方「穩增長」政策效果逐步顯現，供應瓶頸、原材料與物流成本壓力，電力供應緊張等因素有所緩解，都讓企業對經濟前景趨於樂觀。

但國泰君安研究所固定收益首席分析師覃漢認為，1月金融數據確實好轉，但可持續性存疑。在超預期的總量數據之外，更需要關注的是結構惡化隱含的經濟下行壓力，貨幣向信用傳導不暢的問題仍舊存在。

覃漢指出，中國實體內生性融資需求乏力並沒有明顯好轉，這反過來意味著依靠官方「窗口指導」的「衝量」很難持續，提振經濟的時滯還會很長。

貸款 融資 投資

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