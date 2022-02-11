中國干預未婚墮胎行動引恐慌 官媒：非禁止墮胎

中國計生協會日前公布2022年工作要點，提到要展開「未婚人群人工流產干預專項行動」，被解讀為禁止未婚懷孕女子墮胎引發恐慌。圖為北京市街頭一名婦女，非文中當事人。(美聯社)

中國計生協會日前公布2022年工作要點，提到要展開「未婚人群人工流產干預專項行動」，被解讀為禁止未婚懷孕女子墮胎 引發恐慌，官媒今天隨即發文引述專家澄清，並非禁止墮胎。

中國計畫生育 協會官網日前公布2022年工作要點，提到要實施「生殖健康促進行動」，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康的突出問題，「開展未婚人群人工流產干預專項行動」，減少青少年意外懷孕和人工流產，提高民眾生殖健康水準。

中國去年宣布計畫生育政策放寬為三孩，未婚人群人工流產干預專項行動經媒體披露後，被網友解讀為政府要強行阻止未婚懷孕女子進行墮胎，立刻在網路社群引發恐慌，許多人批評當局為提高生育不擇手段。

官媒健康時報今天隨即發文引述北京 婦產醫院計畫生育科主任陳素文強調，這一行動主要是為了適應國家的人口政策，絕不是單純的阻止未婚女性做人工流產，而是去保護女性的生育能力和水準。

陳素文指出，中國人工流產現狀嚴峻，呈現出數量大、年紀輕的特點，流產術每年大概有800至1000萬次，其中25歲以下占47.5%，未婚女性比例為49.7%。

報導引述河北醫科大學唐龍妹的博士論文「中國育齡婦女人工流產水平變化趨勢及相關因素分析」指出，根據ARIMA模型預測2019至2025年，中國人工流產數在970萬上下波動。

北京協和醫院生殖中心主任醫師何方方表示，人工流產會對女性的生育能力產生很多危害，比如宮腔粘連、子宮出血、感染、子宮穿孔、子宮內膜異位症等併發症，一旦子宮內膜遭到破壞，就會不同程度影響女性的生育能力，在臨床經常能見到人工流產後不孕不育的患者。

何方芳說，專項行動的推出和實施會從不同程度上改善中國目前的人工流產的現狀，可以幫助大家意識到，人工流產並不是一個避孕手段；要加強對青少年的生殖健康的科普教育，儘量減少意外懷孕；不要輕易給患者進行人工流產。

陳素文表示，實施該行動要從三個方面入手，首先要加大宣傳，幫助大家意識到人工流產並非避孕手段，女性尤其是未婚女性要學會保護自己，也要引導女性如果一旦有需要，一定要前往正規的醫療機構進行人工流產，而醫療機構則需要給其提供專業安全的醫療服務，並進行宣教。

其次，要對民營醫療機構或一些黑診所加強監管，制定相關條例，「提高人工流產的標準和規範」；最後，應當對人工流產藥物進行一定的監管，提高購買及使用的標準。