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澳媒：中國政治獻金意圖干預澳洲選舉不成

中央社雪梨11日綜合外電報導
澳洲多家媒體報導，中國間諜企圖在即將舉行的澳洲聯邦大選中，資助中間偏左的在野工黨籍候選人。圖為澳洲工黨領導人艾班尼斯。(美聯社)
澳洲多家媒體報導，中國間諜企圖在即將舉行的澳洲聯邦大選中，資助中間偏左的在野工黨籍候選人。圖為澳洲工黨領導人艾班尼斯。(美聯社)

澳洲多家媒體今天報導，中國間諜企圖在即將舉行的澳洲聯邦大選中，資助中間偏左的在野工黨籍候選人，但這項陰謀被澳洲國安機構破獲。

報導指出，這項陰謀是由一名與中國關係密切的匿名商人策畫，他企圖提供競選經費給新南威爾斯州（New South Wales）候選人，以換取對公務機構的影響力。

報導中並說，這項陰謀被澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation, ASIO）偵破並阻止，但未透露時機選擇等細節及其如何遭到破獲。「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）和「世紀報」（The Age）引述不具名的國安消息來源表示，中國情報機構是這項陰謀的幕後黑手。

相關報導傳出的同時，國家安全已隱然成為澳洲5月聯邦大選的重大競選議題。保守派的執政聯盟在多數民調中落後，近來並指控，工黨是中國偏好的政黨。

工黨（Labor）領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）說，他相信黨籍候選人都沒有妥協，因為他曾與澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）交談過，「他重申，並未懷疑本黨任何候選人」。

艾班尼斯告訴媒體：「我理解，政府此刻迫切需要分散注意力，但我告訴他們，國家安全太重要了，不容耍把戲。」

勃吉斯9日發表的「年度威脅評估簡報」（Annual Threat Assessment）裡證實，澳洲安全情報組織近期發現有外國政府試圖扶植其代理人投入澳洲選戰，意圖干預澳洲政治以及侵蝕澳洲主權。

坎培拉中國大使館並未回覆媒體的相關採訪電郵。

澳洲 民調 大使館

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