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北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

記者林則宏／即時報導
有中國網友爆料，一名中國留學生日前在南韓無端被毆，南韓警方一開始甚至未積極受理，引發不少中國民眾強烈抨擊。（截圖自微博）
有中國網友爆料，一名中國留學生日前在南韓無端被毆，南韓警方一開始甚至未積極受理，引發不少中國民眾強烈抨擊。（截圖自微博）

北京冬奧意外引發南韓民間新一波反華潮，近日甚至傳出，有中國留學生在南韓因此無故遭人毆打，消息傳出後受到中國民眾高度關注。中國外交部領事保護中心官方微博10日下午發文表示對此高度關注，聲稱中國駐釜山總領館已聯繫當事人了解情況並提供協助，協調當地警方立案調查。

本月4日北京冬奧開幕式上，因出現一名身著民族服裝的中國朝鮮族代表，引起部分南韓政治人物與民眾不滿，認為中國這一安排是刻意凸顯「韓服」（hanbok）也是中國文化的一部分，是中共官方發動的又一次「文化工程」、是對南韓的「文化掠奪」。

BBC中文網報導，將在3月南韓總統選舉中參選的民主黨人李在明就在臉書發文稱：「不要覬覦（我們的）文化。反對文化挪用。」

執政的民主黨議員李素永（Lee So-young）也表示：「對於韓服在北京冬奧會開幕式上作為中國少數民族服裝出現，我們深深遺憾。」

反對黨國民力量的李陽秀（Lee Yang-soo）則稱，中國是在破壞南韓的文化身分認同和「扭曲歷史」。

部分南韓媒體和民眾甚至呼籲南韓政府向中國中國提出抗議。對此，中國駐南韓大使館10日發表新聞稿表示，中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化，所謂「文化工程」、「文化掠奪」的說法完全站不住腳。

此外，在北京冬奧短道速滑比賽中，南韓體育代表團和部分南韓媒體指控南韓選手遭受不公正判罰。中國駐南韓大使館回應稱，這是技術性問題，應由專業權威機構予以評判。但一些南韓媒體和政客藉此煽動反華情緒，中國中國對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。

南韓選手黃大憲9日在短道速滑男子1500公尺比賽中為南韓奪下本屆冬奧首面金牌，中國駐南韓大使館還刻意公開表達祝賀，意圖緩和南韓民間反華情緒的意味濃厚。但當晚就有中國民眾在微博爆料稱，一名中國留學生在南韓無端被毆，南韓警方一開始甚至未積極受理，從而引發中國網路一片仇韓聲浪。

據韓聯社報導，南韓總統文在寅10日接受韓聯社等全球八大通訊社聯合採訪，在被問到反華情緒在南韓以年輕一代為中心不斷蔓延的情況下，如何才能打造面向未來的韓中關係時，文在寅表示，韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解，拉近友好感情。

文在寅強調，韓中關係在兩國1992年建交後的30年間實現飛躍發展。兩國應面向未來30年建立更成熟、堅實的雙邊關係。兩國需要持續加深經貿合作，讓兩國國民從中獲益，尤其需要通過活躍人文交流，推動年輕一代增進相互理解並建立友好感情。

2月4日北京冬奧開幕式，在迎接五星旗進場時，中國安排一名朝鮮族代表身著民族服飾共...
2月4日北京冬奧開幕式，在迎接五星旗進場時，中國安排一名朝鮮族代表身著民族服飾共同參與，引發部分南韓政治人物與民眾抨擊這是北京當局刻意安排的「文化工程」、是對韓國的「文化掠奪」。（路透）

南韓 北京冬奧 中國留學生

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