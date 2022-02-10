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縫紉機踩到快冒煙 90萬網友雲監工「冰墩墩」生產線

記者林宸誼／即時報導
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」在冬奧開幕後爆紅。圖為福建晉江一家玩具廠，工人正在趕工生產毛絨玩具版的「冰墩墩」。(新華社)
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」在冬奧開幕後爆紅。圖為福建晉江一家玩具廠，工人正在趕工生產毛絨玩具版的「冰墩墩」。(新華社)

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」在開幕式後爆紅，並造成市場大缺貨的奇特景象。隨著農曆春節年假結束，工人陸續返回生產線，加足馬力生產「冰墩墩」，縫紉機甚至踩到快冒煙，中國網友在手機直播間裡，雲監工「冰墩墩」的生產線，1小時直播就吸引近90萬人觀看。

齊魯晚報報導，近90萬人觀看「5個阿姨和小哥哥做玩偶」，看著滿螢幕可愛的冰墩墩，讓許多網友忍不住留言為工人打氣加油：「使勁！」

有網友在留言區一邊喊著「辛苦你們了」，還有網友對著阿姨喊「拿出把縫紉機踩爛的勁頭」，甚至有人哭喊著要去幫忙，「也不圖錢，最後能發個冰墩墩就行！」

直播間更是近距離拍「冰墩墩」的臉，更是把手機前的網友萌壞。為了早日實現「一人一墩」，還有網友約好天天上線雲監工。

北京青年報報導，冰墩墩生產廠家全中國共有三家，分別是恒盛玩具、元隆雅圖、金鳳凰工藝玩具製造。

其中恒盛玩具已提前復工，從大年初五開始，就給願意提前復工的工人直接購買機票，恢復生產。目前，該公司新收到50萬個冰墩墩的訂單，而復工後單日產能最大4,000個左右，需要4個月才能滿足需要。

南通金鳳凰工藝玩具製造副總經理袁映輝表示，該工廠已開工生產，目前網上賣得比較火的10公分塑膠材質的冰墩墩，因為靠模具生產，會比毛絨玩具更快上線。

元隆雅圖7日在深交所互動易平台回應表示，公司已組織員工和工廠全面開工生產，全力協調產能配給，保障冬奧會特許商品的供應，盡最大努力滿足消費者的需求。

復工 北京冬奧 手機

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