中國商務部：盼美國儘快取消加徵關稅和制裁打壓

中國未能兌現美中第一階段貿易協議的採購承諾，中國商務部今天說，中方已努力克服多重不利影響推動落實，希望美方儘快取消對中國加徵關稅和制裁打壓措施。歐新社

中國未能兌現美中第一階段貿易協議 的採購承諾，中國商務部 今天說，中方已努力克服多重不利影響推動落實，希望美方儘快取消對中國加徵關稅 和制裁打壓措施。

美中兩國在2020年1月簽署第一階段貿易協議，北京承諾在2020和2021年至少加購2000億美元的美國商品和服務，但期限已過，中方採購遠未達標，兩國貿易逆差在2021年繼續擴大。據報導，美方已向中方表達關切，要求履行承諾。

據官方發布，中國商務部今天下午召開例行記者會，商務部發言人高峰答覆媒體相關提問時表示，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。協議生效以來，「中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實」。

他說，希望美方儘快取消對中國加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

針對美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）日前表示，中國政府對企業的補貼以及非市場經濟政策和做法是「對美國經濟利益的嚴重威脅」，高峰則說，美方的指責完全不符合事實。中國加入世界貿易組織以來，認真履行加入承諾，遵守世貿「補貼和反補貼措施協定」的各項義務，全面取消了協定下的禁止性補貼。對於世貿規則允許使用的其他補貼，中方的補貼水平和方式均符合世貿規則。

他說，有一種觀點認為，中國經濟取得的成功，主要靠政府干預。中方反對這樣的看法。過去40多年的事實表明，中國經濟的成功，是改革開放政策的成功，也是發揮市場機制作用和發揮政府作用有效結合的成功。中國的改革開放有利於中國，也有利於世界，不僅促進了中國經濟發展，也為世界經濟繁榮作出了重要貢獻。

高峰說，目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。如有進一步情況，會及時發布。

據環球網，中國外交部今天下午舉行例行記者會，針對中國並未完成中美第一階段貿易協議中的採購目標，拜登政府正在考慮展開新的貿易調查，可能加徵關稅，發言人趙立堅則稱，中方一向主張對於兩國經貿關係中的問題，中美雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。「從自身單邊利益出發進行威脅和施壓無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛」。