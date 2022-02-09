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谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

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谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

中國新聞組／北京10日電
中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)
中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

中國網路瘋傳谷愛凌的父親為Google第5號員工席尼（Ray Sidney），席尼昨日親自在臉書回應稱，他確實與谷愛凌的母親有過一段情，但那是在谷愛凌出生後的日子，澄清並非谷愛凌生父。

谷愛凌擁有中美混血的精緻五官，母親谷燕是北京人、父親為美國白人，網路上對於谷愛凌的父親並無太多資訊，只知道他是畢業於哈佛大學。而此前一名Google 5號員工席尼將自己臉書大頭照換成與兒時谷愛凌的合照，引發眼尖網友臆測難道就是傳說中的「谷爸爸」。從席尼的臉書上可以看到，他曾就讀哈佛大學(Harvard University)、加利福尼亞大學(University of California Berkeley)以及麻省理工學院(MIT)，更曾在Google擔任軟體工程師，是個名副其實的學霸。

席尼5日先是將大頭照換上自己與小谷愛凌在遊艇上的合照，9日又換了一張自己一手將小谷愛凌扛在肩上，後頭背景還是一片皚皚白雪。席尼表示，自己曾與谷燕交往過幾年，不過這是在谷愛凌出生之後的事了。認識谷愛凌多年，看到她如願以償摘下勝利，席尼表示心情很激動也替她感到相當驕傲。

公開資料顯示，谷愛凌2003年9月3日出生於美國舊金山，谷母的妹妹名為「凌」，因車禍不幸身亡，故谷母將女兒命名為谷愛凌，英文名稱為Eileen。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

席尼臉書大頭照換上自己與小谷愛凌的合照。(取材自臉書)
席尼臉書大頭照換上自己與小谷愛凌的合照。(取材自臉書)

谷愛凌 臉書 Google

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