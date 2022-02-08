我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

「雙金影帝」常楓睡夢中辭世 享耆壽98歲

影音平台員工猝死 再掀中國網路大廠過勞爭議

中央社╱綜合報導
中國一名B站審查員於過年期間猝死，引發關注。(示意圖／ingimage)
中國一名B站審查員於過年期間猝死，引發關注。(示意圖／ingimage)

一名中國影音社群平台「嗶哩嗶哩」（俗稱B站）審查員於過年期間猝死，引發關注，網路大廠超時工作、加班的陋習再被提起。在春節、北京冬奧等高峰時期，審核員的工時更長、壓力更大。

微博近日出現一篇文章，揭露B站一名負責審查工作的25歲員工，工時長期處於「早9晚9」，並在過年期間被要求加班，不幸於5日凌晨因腦溢血猝死。

這篇文章隨即登上微博熱搜，B站等網路大廠仍存在996工作制度（早上9時到晚上9時，每周工作6天），使員工超時工作的陋習，再次成為輿論聚焦的話題。

綜合鳳凰科技、界面新聞、經濟觀察報等媒體報導，在質疑與批評蔓延數日後，B站於8日晚間在官方微博發布公開聲明表示「沉痛哀悼一個生命的逝去」，強調「事發前一周，當事人沒有加班，網路爆料不屬實」。聲明中也提到，事件發生後已和家屬溝通好善後事宜，並擴大招募1000名審查員，藉此降低員工的工作壓力；同時，進行全員體檢。

然而，B站的回應仍被認為避重就輕，並未正面回應「超時工作的質疑」。隨後，有一名自稱是死者表妹的網友，在網路上發文批評B站至今仍未和家屬溝通，並公布資料指出，死者在去年一整年間，有321天直到深夜仍使用企業微信處理工作。根據紀錄，曾經工作到凌晨4時42分。

報導引述上海申倫律師事務所律師夏海龍分析，企業微信的資料可以證明加班或超時工作，但難以直接證明強制加班。如果綜合各項證據顯示有強制加班情形，那麼就構成違法。

報導指出，年輕人猝死並非罕見話題，「披著奮鬥外衣的996、715（早上7時上班，每天工作15小時）如黑洞般侵蝕著打工人們的休息時間，吞噬著人們的身心健康，加劇著人們的焦慮和壓力。長期加班、過度勞累、心情抑鬱，正成為殺死年輕人的兇手。」

去年8月間，中國最高人民法院及人力資源和社會保障部聯合發布一則通知，引述一件針對「996」的勞動仲裁，並明文指出「996工時嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定」。

這項通知被解讀為官方對於996等超時工作、加班的態度。然而，雖然字節跳動、快手等網路大廠先後宣布調整工時制度，但過勞的情形在許多網路大廠仍屢見不鮮。「沒有加班費，就無法面對經濟壓力」成許多業內員工的心聲。

猝死 微博 微信

上一則

港祭最嚴防疫 沒打疫苗難出門

延伸閱讀

冬奧／攻擊、諷刺侮辱運動員 微博禁言1000多個帳號

冬奧／攻擊、諷刺侮辱運動員 微博禁言1000多個帳號
荷包又扁了 高樂氏、P&G等美消費品生產商今年都將漲價

荷包又扁了 高樂氏、P&G等美消費品生產商今年都將漲價
美大廠：紙箱短缺 全球貨運再添最新干擾因素

美大廠：紙箱短缺 全球貨運再添最新干擾因素
澳洲總理微信被接管 中國商人自稱「買下」帳號

澳洲總理微信被接管 中國商人自稱「買下」帳號

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
谷愛凌首金到手 自由式滑雪大跳台奪冠

谷愛凌首金到手 自由式滑雪大跳台奪冠
頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄