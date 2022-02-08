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港祭最嚴防疫 沒打疫苗難出門

香港特派員李春／香港報導
香港疫情失控，港府祭最嚴防疫措施，民眾忙上街搶購民生物資。圖為香港民眾在菜市場一家肉店門口等著買肉。（路透）
香港疫情失控，港府祭最嚴防疫措施，民眾忙上街搶購民生物資。圖為香港民眾在菜市場一家肉店門口等著買肉。（路透）

面對疫情嚴峻，香港8日公布最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，且限聚令再收緊至2人，2月24日起在香港使用「疫苗通行證」，納入商場、市集、超市、理髮店及宗教場所等，民眾要接種疫苗才准進入。香港特首林鄭月娥8日重申，堅持「動態清零」，符合香港實際情況。

香港新冠確診病例連續2天超過600例，8日新增625例，其中大部分是本土感染病例。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的確診案中，大部分屬於Omicron變種病毒，而且是跨家庭聚會傳播。

林鄭月娥表示，近日確診個案飆升，單日超過600例確診病例，數字「驚心動魄」，因此引起社會討論香港的抗疫策略。她重申堅持「動態清零」，還稱北京希望港府要牢控疫情，北京會隨時提供支援。

香港行政會議8日通過多項收緊防疫措施，包括將原有的17項表列處所，再加上宗教場所、商場、百貨公司、超市、市集，以及理髮店等6類，2月24日起推行「疫苗通行證」，並使用「安心出行」才可進入。

1月27日，港府將原擬推行的「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」。「疫苗通行證」最初表列場所有餐飲處所、酒吧、浴室、健身中心、美容院及按摩院、夜店等，之後不斷擴充。

港府還考慮以行政手段將「疫苗通行證」引入至其他處所，包括學校、大學、所有接受政府資助的處所。

香港行政會議還通過，將限聚令再收緊至2人，禁超過2個跨家庭聚會；收緊對食肆限制，減至最多兩人1桌。市民如未遵從強制檢測等命令，罰款將由現時的5千港元，增至1萬港元。港府還將修改法令，雇員要擁有疫苗通行證才可上班。若拒絕接種疫苗而未能上班導致被解雇，將不再被視為「不合理解雇」。

港府食物及衛生局長陳肇始稱，推行疫苗通行證是希望更多市民接種疫苗，以減低感染後重症和死亡風險。

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