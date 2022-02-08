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李文亮逝世2周年 BBC揭中國審查輿論3大手段

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李文亮逝世2周年 BBC揭中國審查輿論3大手段

中央社台北8日電
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

7日是「吹哨人」中國醫師李文亮逝世2周年。外媒報導，中國官方自2年前武漢封城即透過發出內部宣傳指令，刪除主流及自媒體文章，及製造「文字獄」來拑制輿論。而這些手段至今仍然繼續。

武漢中心醫院醫師李文亮在2019年COVID-19疫情爆發之初，率先在社群平台微信的同學群組中示警。2020年1月3日，他被控「在網路上發布不實言論」而遭轄區派出所警示和訓誡，在「訓誡書」上簽名。

同年2月7日，李文亮即因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病逝。而武漢也於同年1月23日至4月8日封城。

英國廣播公司（BBC）中文網統計了武漢封城超過2個月期間，中國政府控制輿論的手法。第一是發出內部宣傳指令，官媒央視網最少發布131條內部指令。例如在李文亮病逝後即發出指令，提示在各類報導中不使用「吹哨人」這個概念及李文亮逝世一事，只可轉載央視電視報導和新聞客戶端內容。

第二是難以計數的主流媒體及自媒體文章被刪除。最少有16家媒體的44篇報導在官方網站被刪除，除了有關李文亮外，還包括防疫政策措施、醫護人員、病患、追溯疫情失控、究責政府、經濟衝擊及復工問題。

另外，最少229篇自媒體的文章被刪除，大部份是微信公眾號。武漢作家方方記錄封城期間民眾生活的「方方日記」，60篇中只有11篇還留在原來的公眾號上。而她發表日記的微信公眾號也不斷被封。

李文亮去世在中國網路引起輿論海嘯，很多在微信公眾號紀念李文亮的文章也「被消失」。

第三是以「因言入罪」的手段拑制輿論。報導指出，武漢封城期間發生638起文字獄，除李文亮案外，還有失蹤的公民記者陳秋實等及中國各地網友，可能因一條簡訊，一段小短片便受處罰、訓誡、罰款或拘留等。

報導指出，李文亮逝世兩年，但中共的輿論管控及審查仍然繼續，而且更伸展至境外，如封鎖消息及網路，發布虛假及誤導訊息等，並利用制裁等威嚇等多種手段達到目的。

武漢 封城 微信

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