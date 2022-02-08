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獲機會專訪彭帥 法媒記者坦言：無法證明她沒事

中央社北京8日綜合外電報導
中國網球女將彭帥8日入場觀看自由式滑雪。（美聯社）
中國網球女將彭帥8日入場觀看自由式滑雪。（美聯社）

法國媒體「團隊報」日前專訪中國網球女將彭帥，卻未直指關鍵問題而引發爭議。團隊報記者文圖亞克坦言，這次專訪並未證明彭帥沒事，且中國奧會同意訪問是為了宣傳。

但文圖亞克（Marc Ventouillac）說，這次專訪其中一項目的，是希望當面向彭帥展現「她不孤獨」，世界各地的人都擔心她。

前女雙球后彭帥去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後鮮少露面，各界開始擔憂她的人身安全。彭帥12月表示，從未指控遭到任何人性侵，還說她11月初在社群媒體的發文被誤解。張高麗則未就此事發表評論。

6日早上，彭帥在中國奧會辦公室主任王侃陪同下，於冬奧泡泡內的一間旅館會見團隊報（L'Equipe）記者。王侃為這次專訪翻譯，團隊報為確保翻譯正確，也帶了自己的口譯人員。

另外，團隊報為了在國際奧林匹克委員會（IOC）協助下透過中國奧會獲得訪問機會，同意事先寄出問題，並以問答形式逐字刊登彭帥的回答。

這是性侵疑雲爆發後，彭帥首次接受國際獨立媒體專訪。然而團隊報的報導不僅沒追根究底直指關鍵問題，且通篇未提張高麗的名字。

彭帥的回答也避重就輕且重複官方論述，表示從未指控任何人性侵她，而且是自己刪除了張貼在微博的控訴文章；她還說自己從沒有人間蒸發。

當天共有兩名團隊報記者參與訪問彭帥，文圖亞克是其中之一。他今天告訴美聯社，自己仍無法確定彭帥是否能自由發言、做她想做的事，「這次訪問並未證明彭帥沒事」。

然而文圖亞克說，他很清楚中方在想什麼：中國官員在北京舉辦冬季奧運之際同意訪問，看來是想平息爭議，讓冬奧別受影響。他說：「這是中國奧會政治宣傳的一環。」

「透過歐洲大報的訪問，他們可以對外展現『OK，彭帥沒事，看吧，記者來了，他們可以想問什麼就問。』」

彭帥這次接受團隊報專訪，以及與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）共進晚餐、在冬奧會場露面，鏡頭都是刻意調控過的。今天她又跟巴赫一同見證中國選手谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台賽事奪金。

文圖亞克表示：「我認為對中國奧會、中國共產黨和許多中國人來說，試圖展現『沒有彭帥案這回事』很重要。」

不過文圖亞克說，彭帥「看起來很健康」。訪問本來安排半個鐘頭，最終時長幾乎比計畫中的多一倍，除了事先提交的「8或10題」，他們還另外提出自己想問的所有問題，「題目沒有被審查」。

文圖亞克表示，團隊報安排專訪的目的之一，是希望當面向彭帥展現「她不孤獨」，世界各地的人都擔心她。他並認為，國際聲援有助於在這次爭議中保護彭帥，換作是另一個國際名聲不那麼響亮的人指控高官，可能就會落入大牢。

彭帥專訪刊出後，部分網友留言指團隊報是中國政府唯一容忍的西方媒體；也有人說團隊報「很丟臉，沒有記者，只是中國宣傳機器」。更多網友亦指責團隊報沒有新聞精神、共產黨事先設定好問題、中國宣傳等。

世界女子職業網球協會（WTA）也說，這次訪問並未「緩解我們任何疑慮」。由於擔憂彭帥安危，WTA已暫停在中國舉行比賽。

協會主席賽門（Steve Simon）透過聲明表示：「彭帥勇敢站出來，公開指控自己被中國政府高階領導人性侵。我們要求讓合適的有關當局正式調查指控，以及讓WTA有機會私下與彭帥會面討論她的情況。對我們在全世界的球員，我們都會這麼做。」

彭帥 性侵 張高麗

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