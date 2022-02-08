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中研究：清零地區放寬人口流動一年恐致200萬人喪命

記者林汪靜／即時報導

中國研究人員預期，如果中國新冠清零地區放寬防疫措施，允許與其他地區之間的跨地區人口流動，預估可能會出現大量的感染者，導致清零地區一年內有200萬人死亡。

新加坡「聯合早報」報導，研究人員在中國疾病預防控制中心英文周報網站上刊登研究報告指出，即使全球疫苗接種率達到95%，如果允許跨地區人口流動，清零地區未來一年預料將出現2億3420萬感染個案，其中72.6%為無症狀個案，其他則將會出現症狀。

研究人員表示：「人類應繼續疫苗研發工作，並探索新方法，提高疫苗保護使用者免受病毒感染的能力，以便在全球層面消除新冠肺炎。」

研究人員是依據先前在英國和智利展開的研究，做出上述預測和建議。在智利展開的研究中，中國科興疫苗在避免人們受到感染、染病又出現症狀，以及死亡的防護效力分別為30%、68.3%和86%。

此外，路透報導，這項研究還與中國官方同調，重申「清零」的必要性，稱病毒傳播的風險太高，大規模感染將導致醫療系統癱瘓。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友6日表示，「我們之前認為疫情可以透過疫苗獲得基本控制，但現在看來，除了採取綜合措施，沒有簡單的控制之道。」

然而，美國流行病學家奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）認為，中國的「清零策略」對Omicron變種病毒發揮不了作用。奧斯特霍爾姆4日指出，中國在應對Omicron方面處於特別受到威脅的情況，其中原因為早期的研究顯示，中國科興和國藥疫苗對Omicron病毒不是很有效。

疫苗 Omicron 新加坡

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