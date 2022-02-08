我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

廣西百色疫情「快速上升」 ? 中國務院工作組急赴控制

記者羅印冲／即時報導
廣西疫情嚴峻，中國國務院工作組急赴當地。取材自澎湃新聞
廣西疫情嚴峻，中國國務院工作組急赴當地。取材自澎湃新聞

廣西百色本土疫情嚴峻，2月8日，中國國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華證實，國務院聯防聯控機制綜合組已在第一時間派出工作組赴廣西，會同當地建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源，風險人群排查等措施落實落地，盡快將疫情控制住。

根據央視新聞和北京日報客戶端消息，賀青華今天在防疫記者會上指出，廣東深圳Omicron關聯疫情波及到廣東、廣西、湖南3省9市，波及的廣東雲浮、惠州、梅州、河源等地的疫情已經得到控制。深圳2月6日管控區發現2例感染者，顯示疫情仍然有傳播擴散的風險。

而波及到廣西百色的疫情正在處於快速上升階段，這次疫情約80%以上的感染者居住在同一自然村，空間聚集性明顯，由於社區隱匿傳播時間長、人員活動軌跡多，加上春節期間人員流動性大，發生進一步傳播擴散風險比較高，需要完成風險人員排查和管控，加快風險區域核酸篩查的速度，及早發現社區中的傳染源。

此外，從百色波及到廣西南寧和廣東廣州的外溢病例感染者在被管控前活動軌跡多，存在疫情擴散外溢風險。波及到湖南邵陽的僅報告了1例病例，目前看總體風險不大，但需要密切關注。

疫情 國務院 北京

上一則

中國女足包機抵滬 隊長：能否送我們一個冰墩墩？

延伸閱讀

虎年第1封 廣西百色疫情外溢廣州 已隱匿傳播7天

虎年第1封 廣西百色疫情外溢廣州 已隱匿傳播7天
廣西百色封城 400萬人居家隔離

廣西百色封城 400萬人居家隔離
疫情嚴峻 廣西百色市7日起全域「不進不出」

疫情嚴峻 廣西百色市7日起全域「不進不出」
湖南小伙給村裡老人紅包 21歲起已發10年

湖南小伙給村裡老人紅包 21歲起已發10年

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回