廣西百色疫情「快速上升」 ? 中國務院工作組急赴控制

廣西疫情嚴峻，中國國務院工作組急赴當地。取材自澎湃新聞

廣西百色本土疫情 嚴峻，2月8日，中國國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華證實，國務院 聯防聯控機制綜合組已在第一時間派出工作組赴廣西，會同當地建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源，風險人群排查等措施落實落地，盡快將疫情控制住。

根據央視新聞和北京 日報客戶端消息，賀青華今天在防疫記者會上指出，廣東深圳Omicron關聯疫情波及到廣東、廣西、湖南3省9市，波及的廣東雲浮、惠州、梅州、河源等地的疫情已經得到控制。深圳2月6日管控區發現2例感染者，顯示疫情仍然有傳播擴散的風險。

而波及到廣西百色的疫情正在處於快速上升階段，這次疫情約80%以上的感染者居住在同一自然村，空間聚集性明顯，由於社區隱匿傳播時間長、人員活動軌跡多，加上春節期間人員流動性大，發生進一步傳播擴散風險比較高，需要完成風險人員排查和管控，加快風險區域核酸篩查的速度，及早發現社區中的傳染源。

此外，從百色波及到廣西南寧和廣東廣州的外溢病例感染者在被管控前活動軌跡多，存在疫情擴散外溢風險。波及到湖南邵陽的僅報告了1例病例，目前看總體風險不大，但需要密切關注。