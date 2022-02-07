徐州確認「8孩母親」身分 指曾赴江蘇治病後失蹤

近期中國「豐縣8孩母親」遭遇受到廣泛關注，7日晚，根據江蘇徐州市消息，官方成立聯合調查組進行調查，目前，「楊某俠」（8孩母親）身分已經公安部門調查認定。取材自央視新聞

近期中國「豐縣8孩母親」遭遇受到廣泛關注，7日晚，根據江蘇徐州市消息，官方成立聯合調查組進行調查，目前，「楊某俠」（8孩母親）身分已經公安 部門調查認定，有關部門對八個孩子與董某民、楊某俠的關係作出了鑑定。紀檢監察機關正在對此事中涉嫌失管失察失職瀆職等問題的有關人員進行調查。

據觀察者網，關於楊某俠身分問題，調查組通過查閱董某民、楊某俠婚姻登記申請資料，發現其中含有「雲南省福貢縣亞谷村」字樣，當即派員赴雲南進行核查。

調查人員以福貢縣亞谷村為重點，並擴大至周邊多個鄉鎮開展調查走訪，同時發布協查通告。警方通過查閱戶籍底冊，組織亞谷村村幹部及村民比對照片、口音，確定楊某俠原名為小花梅（父母已故），雲南省福貢縣亞谷村人。

據小花梅的親屬和同村村民回憶，小花梅1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。

據小花梅親屬反映，同村的桑某某（女，當時已嫁至江蘇省東海縣）將小花梅帶至江蘇治病。目前，豐縣警方已找到桑某某了解情況，桑某某稱，當年她是受小花梅母親所託，帶小花梅到江蘇治病並找個好人家嫁了，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。後續調查情況將適時公布。

報導指，聯合調查組組織市縣兩級醫療專家對楊某俠精神分裂症進行會診，並實施綜合治療，目前楊的精神狀況趨於穩定。入院檢查結果表明，楊某俠牙齒脫落因重症牙周病所致，其他健康指標正常。

經南京醫科大學司法鑑定所DNA 鑑定，八個孩子和董某民、楊某俠均符合生物學親子 關係。

中國公安機關已對董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查，有關情況將適時公布。後期將根據對董某民的調查處理情況，依法確定對其未成年子女的監護責任。

報導說，當地市縣兩級黨委政府將從此次事件中深刻汲取教訓，健全工作機制，落實有效措施，進一步加強對各類困難群體的幫扶保障。