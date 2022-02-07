港疫情失控 單日確診破600例

香港疫情日趨嚴峻，市民7日在流動採樣站排隊接受檢測。Getty Images

香港 7日新增新冠病毒確診個案、初步確診個案雙雙超過600，再創香港疫情 爆發以來的新高。港府決定8日起密切接觸者居家檢疫，衛生防護中心說，仍有信心遏止疫情。

港衛生防護中心7日公布，香港新增614例新冠確診個案，還有逾600例初步陽性個案，再創香港疫情數字新高。目前確診個案中，有607例是本地個案，有超過450例未知源頭，有31例懷疑感染Delta變種病毒 ，其餘懷疑是Omicron。

港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，確診個案多在新年前後參加聚會，未知源頭個案患者職業多是售貨員、清潔員，保安及建築工人等，有可能是與多做檢測有關。

港衛生防護中心總監徐樂堅承認疫情形勢不樂觀，但仍將積極圍堵，減少人群聚集。如果市民配合，有信心仍可以遏止疫情。

香港8日起實行居安抗疫，即密切接觸者在家檢疫。確診患者的密切接觸者及次密切接觸者，需在家中進行14日或4日檢疫。當局會核實檢疫人士家居是否適合檢疫。家居檢疫人士會獲發資訊包，需要定期量體溫及快速測試，亦需要佩戴手帶確認行蹤，檢疫期間轉為陽性將被送院。

香港衛生當局最快8日開始，會安排低風險的新冠病毒確診者，到竹篙灣接受隔離。香港醫院管理局總行政經理李立業說，竹篙灣隔離設施將由香港醫管局、衛生署及相關政府部門共同管理，將派醫療團隊進駐，為病人提供24小時支援，若病人出現緊急情況，可以即時作出應變和送院。

對港府實施中國的「動態清零」之策，社會反彈較大。中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年稱，雖然香港人口密度大，新冠病毒擴散風險較一般城市高，但大部分病例與境外輸入相關，相信「動態清零」對香港仍然適用。

中國主要官媒新華社和人民日報也接連發表評論，指香港需堅持「動態清零」，批判有人歪曲「動態清零」含義，指錯誤論調將動搖香港社會的抗疫信心，影響抗疫成效。