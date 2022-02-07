美國流行病學家：中國的清零政策對Omicron病毒不管用

Omicron變種新冠病毒傳染力超強，美國流行病學家看衰中國沿用的「清零」老招數。美聯社

美國流行病學家表示，中國嚴格的清零政策，擋不住傳染力強的Omicron 變種新冠病毒。

美國傳染病研究與政策中心（CIDRAP）主任奧斯特霍爾姆說，北京當局可能無法用同樣的「專制手段」對付Omicron變異株，因為Omicron病毒與其他變異株並不相同，「試圖遏止Omicron病毒就像試圖阻止風吹襲」。

奧斯特霍爾姆指出，中國對Omicron變異株的風險特別高，是各項因素加總的結果，例如初步研究顯示，中國的科興和國藥疫苗 ，對Omicron病毒的防護力有限；在此同時，目前為止中國成功遏止疫情 ，卻也意味著大量人口對新冠病毒的免疫力不足。

美國智庫歐亞集團的報告也說，中國的清零政策是2022年的前幾大風險。

根據歐亞集團1月的報告，儘管中國的清零政策在2020年看似格外成功，如今卻已演變成以更大範圍的封鎖、和防護力有限的疫苗，來對付傳染力更強的變異株。

歐亞集團認為，中國堅持清零政策，將無法控制疫情，導致疫情擴散，從而必須實施更嚴格的封鎖，進而使經濟受到更嚴重的擾亂，以及政府更強力的介入。