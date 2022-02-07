中國徐州8孩母親遭鍊囚 弱勢女性問題浮上檯面

在零下七度的天氣裡，被鐵鍊綁住的婦女，沒有外套穿，圖右是她丈夫楊某俠，聲稱自己老婆有精神病，因此常年把她脖子用鐵鍊鎖住，住在沒有門的土屋裡。（取材自微博）

中國江蘇徐州1名生下8名子女的女子，被關在破屋並拴上鐵鍊的影片，在網路社群 中引發大量關注，驚動中國官方。這起案件，再次讓中國弱勢女性與精神疾病患者權益保障的議題浮上檯面。

隨著影片轉傳，相關的話題在微博上引發熱議，其中「官方通報徐州豐縣生育八孩女子情況」的閱讀量，截至目前已達19.5億次，而且還在持續上升中。

關於女子的身分也出現了各種不同的版本。有輿論質疑，這名女子是被拐賣到當地；有人說，生育8孩的女子姓楊，是被董姓男子收留的「智障流浪婦女」；極目新聞引述當地官員說法稱，楊姓女子與董姓男子是在1998年結婚，但因為有暴力傾向，才被關在房內。

這起事件再次引發外界對於中國弱勢女性、精神疾病患者問題與權益的關注。

根據紐約時報 中文網的報導，傳統上，中國社會認為精神障礙是非常可恥的，罹患這種疾病的人要不是被藏在家中，就是關在精神病院。儘管這種觀點正在改變，但舊觀念在農村地區仍然很普遍。

報導進一步分析，中國實行了數十年的「獨生子女政策」，許多家庭會丟棄女嬰或是墮胎，結果導致女性人口不足，並促成了「販賣新娘」的行業出現。甚至有一些患有精神疾病或智力有缺陷的女性，在無法表達真實意願的情形之下，和陌生男性結了婚。

英國金融時報中文網7日刊載一篇由北京 感恩公益基金會發起人周健撰寫的投書，文中提到，在中國不少地方，女人依然被認為是男人的附屬品，女人離開了男人就不能活下去，女人能找到一個男人，特别是精神病女人能有一個男人收留，簡直就是善莫大焉。「生了八個孩子卻像狗一樣活著的事情沒人管，就是來自這樣的社會認知基礎。」

文章也批評，諸多證據顯示，在這個影片瘋傳之前，就已經有不少「自媒體」與「善心人士」前往董姓男子家中「送暖」，並將他形容為拉拔8個孩子長大，「父愛如山的男人」。

文章指出，這起事件顯示對於女性的生存處境缺少制度層面的基本保障，才使得當地民政部門和婦女權益保護部門對楊姓女子的處境習以為常。「把自己的愛心建立在別人的痛苦之上，對受助人只是搔癢之舉，而無治病之心。」