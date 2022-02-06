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稱冬奧超成功 中國駐聯代表：美國讓自己變孤家寡人

記者羅印冲／綜合報導
中國常駐聯合國代表張軍。（新華社）
中國常駐聯合國代表張軍。（新華社）

針對美國常駐聯合國代表格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)近日發表涉及中方言論，中國大陸常駐聯合國代表張軍回應稱，美方應該放棄對「台獨」勢力的縱容支持，奉行真正的一個中國政策。

據中國常駐聯合國代表團網站消息，張軍表示，美方再次對中國進行指責，就北京冬奧會、新疆、涉台等問題發表不責任的錯誤言論，其說法毫無事實根據，充滿政治偏見，嚴重毒化中美關係。

他指出，北京冬奧會已順利開幕，來自近70個國家和國際組織的約170位官方代表出席，包括31位國家元首、政府首腦、重要王室成員和國際組織負責人，這充分體現了國際社會對中國、對北京冬奧會和對全球奧林匹克事業的堅定支持；美方拿奧運做政治文章不得人心，也遭到徹底失敗，「讓自己變成孤家寡人」。

張軍又稱，美方不斷重複「所謂新疆存在種族滅絕的謊言」，他稱中國體育代表團中，有來自維吾爾族、藏族等9個少數民族的20名運動員，是中國人的驕傲，「美方對此的莫名憤怒從何而來，是何居心？」

他並強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，如何解決台灣問題純屬中國內政，不容美國和其他任何外部勢力干涉，美方應該放棄對「台獨」勢力的縱容支持，奉行真正的一個中國政策。

他還說，美國人口不及中國的四分之一，新冠肺炎死亡人數卻超過90萬，而且還在增長，幾乎是中國的200倍，讓人難以置信。美國槍支暴力氾濫，僅去年不到一年就死亡1萬7800人。張軍又稱，美國歷史上對印第安人實施系統性種族清洗和大屠殺，這才是真正的種族滅絕和反人類罪；而美軍在敘利亞、阿富汗、伊拉克等地濫殺平民，包括婦女兒童，早已構成戰爭罪。

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