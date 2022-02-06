彭帥宣布退休 接受法媒專訪稱「從未指控任何人性侵」

彭帥。（美聯社）

中國網球女將彭帥 在今天刊出的訪談中，提到了自己決定退休的消息，並稱從未指控任何人性侵她。

彭帥告訴法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe），她在北京 冬季奧運上與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）見了面。

彭帥說：「我們周六（5日）一起吃了頓晚餐，我們有愉快的討論和交流。」彭帥也在訪談中宣布退休。

彭帥在中國奧林匹克委員會人員陪同下，在冬奧泡泡內的一間旅館告訴團隊報的兩位記者：「他（巴赫）問我有沒有考慮再上場比賽、我的規畫是什麼、我打算做怎麼等等。」

她同時表示，她從來沒有「自人間蒸發」。

法新社報導，參加過三屆奧運的彭帥，去年11月在社群媒體 指控前中國國務院副總理張高麗曾強迫她維持多年不倫關係，之後一度神隱，她的安危引發大眾關切。

她告訴團隊報：「我從來沒有自人間蒸發。只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳訊息給我，我單純無法回這麼多訊息罷了。」

「但我一直與閨蜜保持密切聯繫，我跟他們談話、回他們的電郵，我也跟WTA（世界女子職業網球協會）說過話。」

彭帥告訴團隊報，她從未指控任何人性侵她，她也把自己社群媒體上，去年11月疑似有這樣主張的發文給刪除。

國際奧會的消息來源向路透證實彭帥與巴赫5日曾在北京會面，並說今天稍後會發布聲明。