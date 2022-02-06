花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

在6日進行的北京冬奧 會花樣滑冰團體賽女單短節目比賽中，中國選手朱易 排名墊底，為中國隊拿到1分。雖然中國隊總分排名第五，歷史上首次進入團體賽自由滑階段比賽，但朱易在完賽後難掩沮喪之情，對沒能給團隊提供更大的幫助非常自責，一度哽咽。

朱易的開場動作後內點冰三周跳接後外點冰三周跳出現失誤，她在做完連跳動作後落冰不穩摔倒。「這一切發生得太快了，當時第一個跳躍落地還不錯，我以為連接的動作能成功，但沒想到失敗了。」

雖然接下來的阿克塞爾兩周半順利完成，但她依舊沒能完全調整好自己的狀態，第三個跳躍動作後外結環三周跳跳空，影響了最終得分。「我知道，跳空了就沒分了，是很大的失誤。」朱易說。

朱易在混合採訪區接受採訪時一直強忍難過，但當記者問她有沒有計算過自己拿多少分能幫助中國隊晉級自由滑比賽時，朱易瞬間淚目，哽咽起來：「我昨天一直在算，算了好幾遍……。」

朱易一度難過地說不出話來，但她稍微平靜後繼續說：「（我的）女單水平沒那麼高，但我還是站在這，希望做到最好的自己，能得到一個好的成績，但是沒做到。」

之後中國隊以22分的總分排名第五，與格魯吉亞隊積分相同。根據規則，在發生平分的情況下，獲得最高積分的兩個單項積分相加，高者排位在前。中國隊在雙人滑和冰舞中分別拿到10分和6分，格魯吉亞在男單和女單各得到7分，因此中國隊得以晉級。

當被問到如何調整自己的狀態準備接下來的比賽時，朱易說：「不要想今天的比賽了，努力做好自己。」

延伸閱讀：19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文