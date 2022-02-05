絕處逢生 瑞幸咖啡交完1.8億美元天價罰款

中國瑞幸咖啡宣稱已繳交1.8億元的罰款。歐新社

曾號稱中國版星巴克的「瑞幸咖啡 」4日稱，已經履行了1.8億美元的民事處罰。該處罰是此前披露的與美國證券交易委員會達成的和解協議所產生的。而此前，瑞幸咖啡也已收到中國私募股權投資管理公司大鉦資本 (Centurium Capital) 股權收購要約，歷時一年多的債務重組 落幕。且根據瑞幸咖啡近一期的財報顯示，其財務狀況正在好轉。原本深陷財務造假爭議的瑞幸咖啡正逐步走出陰霾。

2021年9月，瑞幸咖啡宣布與美國集體訴訟的原告代表簽署了1.875億美元的和解意向書，當時被稱為「天價罰款」。瑞幸咖啡4日向美國證券交易委員會（SEC）提交文件顯示，「該公司已履行此前與SEC達成和解協議的條件」，即美國紐約南區聯邦法院的最終判決同意瑞幸咖啡繳納1.8億美元罰款。按瑞幸應用程式上一杯「拿鐵」人民幣16元（約美金2.5元）的價格計算，瑞幸咖啡要賣出超過7500萬杯拿鐵才能「掙回」這筆罰款。

此前，瑞幸咖啡於1月27日發布公告，原股東大鉦資本牽頭的買方財團已從公司前管理層陸正耀、錢治亞關聯公司收購總計3.84億股的A類普通股。買方財團還包括IDG資本和群志資本管理（Ares SSG）。大鉦資本成為瑞幸咖啡控股股東，持有50%以上投票權。這也代表歷時一年多的債務重組告一段落。

此外，在財報上，自2018年至2020年，瑞幸咖啡分別虧損人民幣16.19億元、31.61億元與56.03億元，三年累計虧損超過人民幣100億元。

不過，瑞幸咖啡近一期財報顯示營運狀況正在回穩。瑞幸咖啡公布未經審計的2021年第3季財務報告披露，第3季淨收入年增105.6%至人民幣23.50億元；淨虧損為人民幣2350萬元，較去年同期大幅收窄，年減98.6%；平均每月交易客戶為人民幣1470萬，年增增長79.2%。

上述種種跡象顯示瑞幸咖啡狀況逐步好轉，所以有消息傳出瑞幸咖啡可能重返納斯達克上市，後來被官方公開回應為不實資訊。但該訊息讓瑞幸股價 一度上漲超過16%。事實上，從瑞幸咖啡最近一年的走勢看，公司從那斯達克退市到粉單市場交易（場外交易）後，股價並未跌入谷底，股價一度從5美元上漲到最高17美元。也因此有分析認為，瑞幸咖啡要重返那斯達克只是時間問題。