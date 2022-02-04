力挺俄羅斯對抗西方制裁 中國加大採購俄原油、天然氣

中國國家主席習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普亭舉行會談。新華社

面對以美國為首的西方國家可能因烏克蘭問題制裁俄羅斯 ，北京展現出力挺俄羅斯的態度。俄羅斯總統普亭4日到訪並出席北京冬奧會開幕式，中國國家主席習近平與其舉行會談，雙方除發表聯合聲明並簽署多達15份的合作文件。中國承諾10年購買1億噸俄羅斯石油 ，並且將年增購100億立方米俄羅斯天然氣 。

英國《金融時報》日前報導，美國和歐洲盟國正在準備一套被大西洋兩岸稱為有史以來最激進的經濟和金融制裁方案，一旦普亭批准入侵烏克蘭，就會對俄羅斯進行懲罰。

美歐可能採取的制裁措施包括：將俄羅斯排除在國際支付系統Swift之外，對俄羅斯實施嚴格的技術出口管控，或制裁俄羅斯石油和天然氣生產商及俄羅斯礦業公司，以及阻止連接俄羅斯和德國的「北溪2號」天然氣管道全面啟用。

《金融時報》稱，能源領域的制裁是美國和歐盟準備實施的制裁領域中，最具政治和經濟敏感性的領域。因俄羅斯嚴重依賴能源出口作為外匯存底的來源，而歐盟40%的天然氣消費則來自俄羅斯。

「北溪2號」已於2021年9月6日建成，並於同年10月5日啟用，設計年輸氣量為550億立方米。

克里姆林宮國際事務助理烏沙科夫周三曾透露，俄羅斯正考慮建設一條經蒙古國通向中國的天然氣管道。若計畫成真，將是中俄第二條天然氣管道。

美國《華爾街日報》則引述卡內基莫斯科中心高級研究員Gabuev的說法稱，可能建設的新管道每年將可向中國輸送約500億立方米的天然氣，幾乎與「北溪二號」的輸送量相同。

「這是一個具有極好象徵意義的行動」，他說，「你要制裁我們？我們會對你豎起中指嗤之以鼻。我們去和中國合作」。

據新華社報導，習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與普亭舉行會談時強調，中方願同俄方一道，穩步推進油氣合作大項目，支持彼此保障能源安全。

央視新聞指出，中俄雙方有關部門和企業還簽署了15份合作文件，當中包括「中國石油天然氣集團有限公司與俄羅斯天然氣工業股份公司遠東天然氣購銷協議」、「『保障中國西部煉廠供油的原油購銷合同』補充協議3」。但大陸並未公布相關協議的具體內容。

中國網路媒體《觀察者網》表示，根據據俄羅斯石油公司官網4日消息，俄羅斯石油公司（Rosneft Oil）和中國石油天然氣集團簽署過境哈薩克向中國供應1億噸石油（約7.2億桶）的協議，協議期為10年。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱「俄氣」）當地時間4日也發布聲明稱，俄氣與中國石油天然氣集團簽署了一份天然氣長期供應協議，將經由遠東路線向中國年增供100億立方米天然氣，年供應總量將達480億立方米。但新聞稿並未透露關於中俄第二條天然氣管道的訊息。