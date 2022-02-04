10萬員工留守 鴻海鄭州廠祭獎金最高近500美元

鴻海集團在中國的富士康鄭州工廠今年有近10萬員選擇留守，有員工表示春節期間公司向留守員工發放獎金最高達人民幣3,000元（約472美元）。中新社

新冠肺炎疫情 陰霾下，中國多地呼籲就地過年，有企業也推出獎勵鼓勵員工留守。鴻海集團在中國的富士康鄭州 工廠今年有近10萬員選擇留守，有員工表示春節期間富士康向留守員工發放獎金最高達人民幣3,000元（約472美元），是多賺錢的好時機。

中新社報導，富士康鄭州科技園最大單一廠區的港區富士康，承擔富士康在中國近8成的智能手機產能，春節期間，這裡生產如常。

34歲的港區富士康「值星官」耿帥，已第十年選擇春節留守，他表示一方面是「十年磨一劍」的工作情結，另一方面是養家糊口的責任。

春節前，耿帥將公司發放的春節大禮包寄給老家父母，並告訴他們富士康向留守員工發放的出勤激勵獎金，最高達人民幣3000元。他預計2月綜合收入在人民幣1萬元左右，因此「反向春節」是他多賺錢的好時機。

耿帥指出，春節留守過年雖無老家那種情懷，但廠區裡年味濃又豐富，包餃子 、燈光秀、有獎競答、線上手遊競賽等。

另一名選擇留守的港區富士康工程師李濤，老家在陝西西安，與妻子在鄭州買房，「每月房貸3000多元，還是有壓力的。春節福利待遇好，能多賺點就多賺點」。

富士康鄭州科技園副總經理王雪表示，根據客戶訂單和生產情況，今年春節有近10萬人值守，公司在工作、獎金、食宿等多方面都有激勵政策。

她表示，去年創造了在鄭州11年當中的最好業績，而「鑑於當前良好的訂單狀況，現在激勵員工留守過年來補足一些產能，年後我們會繼續擴大招工，更好地滿足客戶需求。」