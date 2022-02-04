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北京冬奧前夕 國際學者籲中國勿阻疫情起源調查

中央社日內瓦3日綜合外電報導
圖為中國武漢華南海鮮市場，是外界認為最可能的疫情起源地。（美聯社）
圖為中國武漢華南海鮮市場，是外界認為最可能的疫情起源地。（美聯社）

在2022年北京冬季奧運會揭幕前夕，一群國際科學研究人員今天發表公開信，要求中國不要再阻撓針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源的獨立調查。

法新社報導，20名來自歐洲、美國、澳洲、紐西蘭、印度和日本的科學家今天發表公開信，嚴詞批評中國政府不讓外界確實追查疫情起源。

這封公開信題為「允許國際全面調查疫情起源才真正彰顯奧運價值」（Allowing a Comprehensive International Investigation of Pandemic Origins would be a True Expression of Olympic Values）。

內文警告，若未能揭露COVID-19病毒真正的起源，將讓世界未來陷入更大的全球大流行病風險。

信中提到：「中國政府持續致力阻撓任何有意義的疫情起源調查…這對國際科學界和各地民眾來說都是一種冒犯。」

這些科學家呼籲，全球各國和各地民眾應趁著奧運吸引大眾關注之際，聚焦中國妨礙調查一事，並要求中國改變作法。

他們在信中寫道：「主辦國政府持續阻撓國際全面調查COVID-19疫情起源的行動，破壞了奧運的崇高理想。」他們指控北京政府「銷毀生物樣本、隱匿紀錄（及）囚禁勇敢的中國公民記者」。

他們也譴責北京政府下達「一系列禁言令，不讓中國科學家在未獲政府允許的情況下發言，或撰寫任何有關疫情起源的紀錄」。

他們在建議中呼籲世界衛生組織（WHO）建立「安全吹哨人條款」，好讓中國及其他地方的科學家和專家更易分享關於疫情起源的資訊。

法國巴黎「賈克莫諾研究所」（Institut Jacques Monod）演化遺傳學者庫提耶（Virginie Courtier）是今天這封公開信的發起人之一，她告訴法新社：「我們真的不知道（病毒）是否源於與研究有關的意外，還是完全出於自然。我們需要更多調查。」

信中還警告：「由於缺乏既定計畫，未能針對COVID-19起源執行不受限制的國際全面調查，地球上每個人和後代都持續面臨升高的未來大流行病風險，且身陷不必要風險之中。」

疫情 奧運 北京

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