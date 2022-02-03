河南男子虎年網上賣虎肉 結局揭曉了

中國近日傳出，有人在網上販售虎肉的消息引發關注。（取自《光明網》）

虎年剛到，中國就傳出有人在網上販售虎肉的消息。據《光明網》報導，河南 省沁陽市委宣傳部2日宣布，經公安 調查，涉案男子其實是以網購的人工飼養鹿肉冒充虎肉，再以修圖後的狗皮圖片冒充虎皮，同時下載網上圖片、捏造聊天紀錄，意圖從中牟利。

報導稱，近日，有網友爆料稱，一位段姓男子疑似在網上銷售虎肉、虎骨、虎皮、及金錢豹肉、皮、麝香等製品。男子還在網上展示了疑似虎肉、虎頭、虎骨及相關製品的照片，還有虎肉交易的聊天截圖。

聊天中，買家詢問虎肉價格，男子回稱，給老朋友的價格是一斤（500公克）人民幣1000元（約157美元）。買家隨即訂購40斤，並支付人民幣4萬元（約6289美元）。該名男子的手機 號歸屬地為河南焦作，活動軌跡在焦作、沁陽等地。

由於這項訊息很快就引發網路關注，河南省沁陽市委宣傳部2日下午發布消息稱，沁陽市公安局日前接獲舉報稱，當地有人在網上出售虎皮、虎肉，公安機關立即開展調查。

經查，段姓男子以網購的人工飼養鹿肉冒充虎肉，以修圖後的狗皮圖片冒充虎皮，同時下載網上圖片、捏造聊天紀錄發布虛假信息，意圖從中牟利。但截至案發，尚無人受騙。

沁陽市公安局已經以涉嫌非法利用信息網絡罪對段姓男子立案調查。