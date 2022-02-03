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中國新增本土確診21例 涉及天津、廣東等4省

記者林則宏／即時報導
廣東近日雖又出現本土疫情，但各地年味不減。圖為廣州北京路商圈的「新年新願牆」。 中新社
廣東近日雖又出現本土疫情，但各地年味不減。圖為廣州北京路商圈的「新年新願牆」。 中新社

據中國國家衛健委通報，2日，中國報告新增新冠肺炎確診病例39例。其中境外輸入病例18例，本土病例21例。當天本土病例分別為：天津9例，其中河北區3例、河東區2例、紅橋區2例、濱海新區2例；廣東9例，其中深圳4例、雲浮4例、惠州1例；北京2例，其中豐台區1例、大興區1例；浙江1例，在杭州。

當天中國還報告新增無症狀感染者96例，其中境外輸入95例，本土1例（在廣東深圳）。

杭州目前疫情正趨於和緩。據中新社報導，在2日記者會上，杭州通報，截至2日9時，杭州本輪疫情共有10名嬰幼兒確診，均與杭州市富陽區一家母嬰店有關。這些病例在店內洗澡、玩耍，由於環境密閉、停留時間長導致感染，患兒多有不同程度的咳嗽、咳痰等症狀。 　　

北京2日召開的記者會也宣布，當前北京疫情防控形勢總體可控，趨穩向好。自1月15日至2月2日16時，北京累計報告115例本土確診病例。其中，Omicron關聯疫情累計報告6例，Delta關聯疫情累計報告感染者109例。 　　

自1月15日以來，北京Omicron關聯疫情累計報告6例，均為輕型，且已連續10天無新增感染者報告。

天津與廣東成為2日中國本土確診病例最多的地區。天津目前共有高風險地區2個，中風險地區5個。廣東全省新增本土確診病例均在重點人群和密切接觸者篩查中發現。廣東惠州則於2日宣布，根據當前疫情防控形勢，暫停前往北京航班，停售進京火車票。

截至2日24時，中國現有確診病例1,741例，其中重症病例8例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬589人。

疫情 北京 Omicron

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