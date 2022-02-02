北京冬奧倒數1天「鳥巢」最後一次彩排開幕式

2月2日的北京國家游泳中心「冰立方」。(新華社)

2日晚，北京2022年冬奧會開幕式第五次、也是最後一次彩排在國家體育場「鳥巢」上演。北京冬奧 組委開閉幕式工作部部長、國家體育場運行團隊主任常宇說，北京冬奧會開幕式將在2月4日向全球直播，屆時全球將有數十億觀眾共同欣賞和觀看，因此轉播報導工作十分重要。

「按照歷屆奧運 會組織慣例，在開幕式前兩天左右的時間，要舉行一次專門面向媒體的彩排，讓轉播商、解說員、新聞記者能提前了解開幕式內容、各環節特點，以及文藝演出所希望展現的內容和主題，幫助他們更好地把北京冬奧會開幕式向世界觀眾進行傳播。」常宇說。

據悉，考慮到氣溫、防疫 等因素，北京冬奧會開幕式將文藝表演與儀式環節融為一體。通過融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，努力呈現精彩的儀式效果，展現自然之美、人文之美和運動之美。

常宇說，在還有兩天就將開幕的時候，開幕式的整體內容已經基本定型。「現在我們正在做最後的協調和磨合，經過前期彩排，各個儀式流程都更加順暢，舞臺演出設備也運轉良好，我們有信心在2月4日晚奉獻一場簡約、安全、精彩的開幕式。」

國際奧委會奧運會部運行主任皮埃爾杜克雷也表示：「我們非常期待開幕式的精采呈現，目前我們得到的各方（關於開幕式的）反饋都非常積極。今天的彩排，各相關方都在鳥巢進行運行測試，這是冬奧組委與轉播商、媒體記者最後一次了解如何呈現開幕式的機會，我們也確保全元素都得到測試。」