中國央視春晚平均收視率21% 累計2億人次觀看

央視春晚電視端直播平均收視率達21.93%。（取材自微博）

中國央視《2022年春節聯歡晚會》在1月31日20點如約與觀眾見面。根據中央廣播電視總台的初步統計，截至1月31日24時，2022年春晚電視端直播平均收視率達21.93%。

據統計，虎年春晚，觸達49.32億次，相對去年增加明顯。首次推出的竪屏看春晚累計觀看人次2億，竪屏用戶中30歲以下用戶佔比超50%，總點讚數3.6億。

來自美國、加拿大、法國、義大利 、俄羅斯、日本、巴西、澳大利亞、印度、阿聯酋、新加坡 、南非等170多個國家和地區的600多家媒體對春晚進行同步直播及報導，通過CNTV和CGTN海外社交矩陣收看春晚直播海外受眾人次超過3524萬次，相對去年增加近1658萬次。

虎年春晚以「新征程上的迎春曲，中國年裡的歡樂頌」為主旨，力求從小切口著手，反映建黨百年、鄉村振興、生態文明、冬奧盛會、中國航天等重大主題。

當晚表演的一大亮點是彰顯中華文化底蘊和時代審美追求的融合創新類節目。音樂短劇、景觀太極、創意音舞詩畫和原生態情景表演等，通過科技與文化深度融合，在虛幻與寫實中打造出優美、驚艶的視覺效果。

北京 2022年冬奧會將於2月4日開幕。國際奧委會主席巴赫首次在央視春晚的舞台上用中文祝大家新春快樂、虎年大吉，並邀約共慶北京2022年冬奧會。