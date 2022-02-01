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歐盟告中國貿易岐視 WTO：雙邊諮商60天

國際組／綜合報導
歐盟因中國對立陶宛岐視性貿易向世界貿易組織提訴。(路透)
歐盟因中國對立陶宛岐視性貿易向世界貿易組織提訴。(路透)

歐盟因中國對立陶宛岐視性貿易向世界貿易組織提訴，世貿1月31日正式通知會員國，雙方將有60天時間透過諮商解決，若諮商未成，屆時歐盟可以請求成立爭端解決小組。同樣與中國有貿易爭端的澳洲表示，有意加入這波諮商。

立陶宛因與台灣關係升溫，遭到中國在外交及經貿上強力施壓報復，近月以來中國海關拒絕清關立陶宛貨物，拒絕立陶宛的進口申請，也向其他歐盟成員國企業施壓，要求向中國出口時，從供應鏈中移除立陶宛產品。

歐盟因此在上月27日向世貿組織（WTO）對中國提訴，強調中國對立陶宛採取的「歧視性貿易」已影響整個歐盟供應鏈。

中央社報導，世貿通知會員國，歐盟要求與中國進行雙邊諮商。雙邊諮商是世貿爭端解決的首步，雙方在此階段有機會經討論後找到滿意的解決方案，但若60天後諮商時間屆時還未能解決爭議，歐盟可以請求成立爭端解決小組。

世貿並公布，歐盟認為中國對立陶宛的貿易岐視作為違反了關稅暨貿易總協定（GATT）以及服務貿易、食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施以及貿易便捷化等多項協定。

不過，歐盟近日另表示，儘管證據指出中國違反世貿規則，歐盟仍將繼續尋求外交解決方案，因為中國是歐盟的重要夥伴，且「我們很珍惜這種關係」，但「雙方關係需要相互尊重」。

歐盟 立陶宛 供應鏈

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