安以軒老公被捕 拖累澳門經濟？

澳門1月博弈業收入驟降逾兩成，除了防疫措施導致遊客銳減以外，北京近年加強對博弈的執法也是一大原因。 (路透)

彭博資訊報導，澳門 1月博弈業收入驟降逾兩成，除了防疫措施導致遊客銳減以外，北京 加強對博弈業的執法也是澳門經濟命脈受重創的一大原因。

澳門博彩監察協調局公布的最新數據顯示，澳門1月整體博弈收入降至7.85億美元，比一年前減少21%，不過分析師 原本預估降幅多達31%；若與去年12月相比下滑20%，比起2019年新冠疫情前水準則大減75%。

報導指出，北京近年加強對經營跨境賭博執法，去年11月，澳門警方逮捕了澳門賭業知名人士、綽號「洗米華」的太陽城董事會主席周焯華。接著澳門勵駿創建有限公司創辦人、藝人安以軒的丈夫陳榮煉，也因涉嫌非法經營線上博弈、洗黑錢等罪名，在農曆春節前遭到澳門警方逮捕被捕，現已辭去公司執行董事等職務。澳門勵駿在澳門經營漁人碼頭、勵宮酒店、巴比倫賭場等娛樂場所。

但澳門博弈貴賓市場卻也因而受挫，分析師預估今年澳門賭場貴賓收入將大減43%，所幸整體博弈業的營收有望比去年成長59%。

彭博行業研究的分析師在1月28日的報告中表示，隨著北京當局為了控制冬奧會疫情而加強邊境限制措施，飯店預訂入住率勢必疲軟，澳門博弈業本月可能依然低迷。