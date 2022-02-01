中國新增27本土病例 深圳下令非必要不離深

除夕當天中國新增27本土病例。圖為北京豐台區防疫人員為居民分揀快遞，準備派送。（中新社）

中國國家衛健委2月1日通報，當地1月31日0至24時，中國報告新增確診病例66例，其中本土病例27例，分別是浙江杭州13例、天津7例、河北衡水4例、北京2例、廣東深圳1例。深圳官方2月1日發布通告，要求民眾非必要不離開深圳，離開者須持48小時內核酸陰性證明。

根據中國官方通報，除夕當天中國本土病例，仍以浙江杭州居多，均在隔離點發現。1月26日至31日24時，浙江杭州本輪疫情 已累計報告本土確診96例。浙江衛健委副主任孫黎明昨在記者會上指出，杭州本輪疫情社會面傳播風險正逐步下降，特別是29日以來，所有新增病例全部來自集中隔離點，顯示社會風險獲初步控制。

不過，為防堵境外病毒輸入，浙江省要求每批進口水果須檢測 核酸並消毒。進入浙江的水果須持「三證」，即檢驗檢疫證明、核酸檢測證明、消毒證明，並使用「浙食鏈」賦碼掃碼方可上市。

深圳日昨出現一例本土新冠肺炎確診個案。據「深圳發布」微信 公眾號消息，深圳市新冠疫情防控指揮部辦公室2月1日發布通告稱，民眾非必要不離深，確需離深的，自2月1日24時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。同時要求，中共各級黨政機關、國有企事業單位等帶頭落實非必要不離深要求。

其次，嚴格到深圳（或返回深圳）的人員管理。近14天內有中高風險地區和陽性病例城市旅居史，第一時間須向所在社區、工作單位或所住酒店報告；跨省流動人員抵達深圳後48小時內完成1次新冠病毒核酸檢測。

與此同時，嚴格交通出行防控，嚴禁紅黃碼人員搭乘；嚴控群聚性活動，寶安區、龍崗區暫停舉辦大型群聚性活動；嚴格就診購藥人員管理，強化重點場所防控；接收國際貨物、郵件快件，加強消毒消殺和員工健康管理。