我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓公布年度紀錄片 金正恩似步伐不穩健康引關注

前東京都知事石原慎太郎辭世 享壽89歲

染疫運動員是否能到北京參賽 北京冬奧組委回應了

記者汪莉絹／即時報導
北京冬奧會「冬奧·體育·文化」主題記者會2月1日上午在主媒體中心舉行。（新華社）
北京冬奧會「冬奧·體育·文化」主題記者會2月1日上午在主媒體中心舉行。（新華社）

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春1日上午表示，對於新近感染新冠肺炎的運動員，「假如他在登機前5天連續4次核酸檢測呈陰性」，他還是很有機會能到北京參加比賽的。此外，北京冬奧組委認為，目前的防疫措施是有效的，暫時不考慮調整入境政策和防疫措施。

北京冬奧組委2月1日上午舉行記者會，黃春在會上談及染病運動員能否參加北京冬奧時，作上述表示。

黃春指出，1月23日北京冬奧會三個賽區冬奧村預開村以來，不斷有涉奧人員到北京。隨著涉奧入境人員的增加，相應的境外輸入病例也隨之增加。北京冬奧組委從1月23日起正式發布涉奧入境人員的檢測資訊，包括閉環內每天檢測數量、陽性數量，「大家可以從中看出一些變化，這兩天入境人數相對少一些，陽性病例數也相應少一些」。

黃春表示，基於目前閉環內嚴格的管理和個人防護措施以及頻繁的核酸檢測，雖然陽性病例在增多，但並沒有引起閉環內疫情的群聚性傳播，總體在可控範圍內。

針對國外運動員感染新冠後是否還有機會到北京參賽的問題，黃春回應道，一些國外運動員、教練、奧運會官員在境外核酸檢測的過程出現陽性，因此他們可能會取消到北京。另外根據相關政策，對於新近感染的運動員，「假如他在登機前5天連續4次核酸檢測呈陰性」，他還是很有機會能到北京參加比賽的。

黃春說，希望目前還沒到北京的運動員能夠早日康復，也希望他們能盡快符合北京冬奧組委有關核酸檢測陰性的條件，如期趕上冬奧會賽事。

據北京冬奧組委網站消息，2022年1月31日0至24時，機場入境涉奧人員總數累計1438人，經大陸海關檢測後，複檢陽性18人，其中運動員及隨隊官員11人，其他利益相關方7人；閉環內核酸檢，複檢陽性6人，其中運動員及隨隊官員5人，其他利益相關方1人。

北京冬奧 檢測 運動員

上一則

中共常駐聯合國代表：在烏克蘭問題不應渲染危機

延伸閱讀

中華隊將參加北京冬奧開閉幕式「配合國際奧會政策」

中華隊將參加北京冬奧開閉幕式「配合國際奧會政策」
世界和諧基金會 展示冬奧迎虎年

世界和諧基金會 展示冬奧迎虎年
美華婦女會小年夜 喜迎北京冬奧

美華婦女會小年夜 喜迎北京冬奧
布碌崙華社 支持北京冬奧

布碌崙華社 支持北京冬奧

熱門新聞

中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
中美混血兒谷愛凌(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

中美混血滑雪選手谷愛凌攬23項代言 逾250萬美元

2022-01-26 14:47

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14

超人氣

更多 >
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡
3年前預言林志玲懷孕又成真 詹惟中預測兒子旺母

3年前預言林志玲懷孕又成真 詹惟中預測兒子旺母
馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」