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中共常駐聯合國代表：在烏克蘭問題不應渲染危機

記者汪莉絹╱即時報導
中共常駐聯合國代表團日前在紐約舉行慶祝虎年春節暨北京冬奧會活動。圖為中共常駐聯合國代表張軍（中）及夫人田麗穎、中共常駐聯合國副代表戴兵。（中新社）
中共常駐聯合國代表團日前在紐約舉行慶祝虎年春節暨北京冬奧會活動。圖為中共常駐聯合國代表張軍（中）及夫人田麗穎、中共常駐聯合國副代表戴兵。（中新社）

1月31日聯合國安理會應美國要求舉行會議，討論當前烏克蘭局勢，美俄兩國在會上針鋒相對。中共常駐聯合國代表張軍在會上闡述北京立場稱，當前急需的是「靜悄悄外交」，而不是「麥克風外交」，呼籲有關各方保持冷靜，不做任何刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

據新華社報導，張軍在會上指出，美國要求安理會舉行公開會議的理由，是俄羅斯在俄烏邊境的兵力部署對國際和平與安全構成威脅，中方不能認同這樣的看法。

張軍稱，美國、烏克蘭和有關歐洲國家以及北約正在與俄羅斯進行不同形式的外交接觸。相關各方之間應堅持通過對話談判，尋求解決分歧。「當前急需的是『靜悄悄外交』，而不是『麥克風外交』。遺憾的是，美方沒有接受這樣的建設性建議」。

張軍認為，在對話談判正在進行且有待取得具體進展的情況下，安理會舉行公開會議顯然不利於為對話談判營造有利氣氛，也不利於推動化解緊張局勢。他強調，中方再次呼籲有關各方保持冷靜，不做任何刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情，並在充分考慮彼此合理安全關切和相互尊重基礎上，通過平等協商妥善解決分歧。

張軍重申北京在烏克蘭問題上的立場稱，解決烏克蘭問題要回到落實「新明斯克協議」這一原點上。中方支持所有符合這一協議方向和精神的努力。一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

烏克蘭 俄羅斯 北京

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