「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

彭博資訊報導，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros)1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平 今年也許無法連任第三任中共 總書記。他的看法與大多數觀察家不同。

91歲的索羅斯表示，「中國共產黨 內有很強的反對習近平力量，習近平精心安排想把自己提升到與毛澤東和鄧小平同等地位，可能不會發生。」

索羅斯表示，習近平在黨內的敵人、中國的房地產危機、效果不佳的中國疫苗，以及出生率下滑，都是對習近平不利的因素。

現年68歲的習近平準備在今年底的中國共產黨第20次全國代表大會上連任第三任總書記，中共總書記通常只做兩任。三個月前，中共高層表示，在習近平的領導下，中國已站上「歷史的新起點」，為將習近平提升到毛澤東與鄧小平的高度鋪路，讓他得以無限期統治國家。

在年底中共全代會前的這段期間，是中共政治最敏感的時期，黨內暗潮洶湧。表面上，習近平已鞏固權力，排除潛在的挑戰者，因此，大多數的中國事務觀察家認為，他可以輕鬆連任。

但索羅斯認為，習近平對經濟和疫情的處理，正引發黨內鬥爭，可能導致習近平失勢。索羅斯指出，中國內部的分歧，「極其嚴重，已在黨的各種刊物上表達，習近平遭到崇尚鄧小平思想、想看到私有企業扮演更重要角色的派系攻擊」。

中國當局一向不理會索羅斯的批評。他在2019年稱習近平是全世界開放社會的最危險對手。中國外交部當時說他的談話毫無意義，不值得反駁。