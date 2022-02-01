我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金融巨鱷」索羅斯觀察：習近平恐無法連任第3任

賴清德出訪前美國軍艦行經台海 美軍方證實

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

編譯田思怡／即時報導
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

彭博資訊報導，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros)1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。他的看法與大多數觀察家不同。

91歲的索羅斯表示，「中國共產黨內有很強的反對習近平力量，習近平精心安排想把自己提升到與毛澤東和鄧小平同等地位，可能不會發生。」

索羅斯表示，習近平在黨內的敵人、中國的房地產危機、效果不佳的中國疫苗，以及出生率下滑，都是對習近平不利的因素。

現年68歲的習近平準備在今年底的中國共產黨第20次全國代表大會上連任第三任總書記，中共總書記通常只做兩任。三個月前，中共高層表示，在習近平的領導下，中國已站上「歷史的新起點」，為將習近平提升到毛澤東與鄧小平的高度鋪路，讓他得以無限期統治國家。

在年底中共全代會前的這段期間，是中共政治最敏感的時期，黨內暗潮洶湧。表面上，習近平已鞏固權力，排除潛在的挑戰者，因此，大多數的中國事務觀察家認為，他可以輕鬆連任。

但索羅斯認為，習近平對經濟和疫情的處理，正引發黨內鬥爭，可能導致習近平失勢。索羅斯指出，中國內部的分歧，「極其嚴重，已在黨的各種刊物上表達，習近平遭到崇尚鄧小平思想、想看到私有企業扮演更重要角色的派系攻擊」。

中國當局一向不理會索羅斯的批評。他在2019年稱習近平是全世界開放社會的最危險對手。中國外交部當時說他的談話毫無意義，不值得反駁。

習近平 中共 共產黨

上一則

中國十大最亮眼自製武器 殲20、遼寧艦上榜

延伸閱讀

習近平春節團拜談話 近年首提反「獨」促統鬥爭

習近平春節團拜談話 近年首提反「獨」促統鬥爭
春節前夕 習近平慰問老幹部 張高麗、孟建柱也在列

春節前夕 習近平慰問老幹部 張高麗、孟建柱也在列
習近平等中共領導慰問百餘位老幹部 張高麗也在列

習近平等中共領導慰問百餘位老幹部 張高麗也在列
趁冬奧拚外交 習近平出席開幕式、密集見外賓

趁冬奧拚外交 習近平出席開幕式、密集見外賓

熱門新聞

象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
中美混血兒谷愛凌(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

中美混血滑雪選手谷愛凌攬23項代言 逾250萬美元

2022-01-26 14:47

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴