中國航天員 首次太空過年 貼福字、寫春聯、吃餃子

中國人首次在太空迎新春過大年，是葉光富手持「福」字祝願全國人民「新春愉快、闔家幸福」（新華社）。

2022年2月1日零點，在壬寅虎年到來的時刻，神舟十三號航天員乘組手持「福」字和對聯，向地面全體中國人發來新春祝福，祝大家「虎年新春快樂」。這是中國航天員首次在太空 過年。

如何在太空迎新春？中國空間站有何年味？航天員在工作之餘也沒閑著。在軌體檢、秀書法、裝扮「太空之家」、除夕吃餃子 ……中國人「太空之家」的第一個春節既有氛圍感，也有儀式感。

為了以良好的身體狀況迎新年，前不久，三名航天員進行了在軌體檢，指令長翟志剛為王亞平、葉光富分別進行了下肢肌肉 超聲檢測。裝好設備、塗抹醫用超聲耦合劑、進行超聲評估，對他們來說，這種常規的醫學檢查已是小菜一碟。

截至目前，神舟13號飛行乘組已在軌三個半月，長期處於太空失重環境下，航天員容易出現骨質疏松、肌肉萎縮等情況。因此，他們不僅要在軌保持肌肉鍛煉，也要定期監測肌肉狀況，保持在軌健康。

除了定期檢查，地面的科研人員也為航天員們準備了放鬆理療。此前，航天員們進行了貨包搬運和空間站狀態設置。其間，葉光富取出了一個太空針灸包裹，為裡面的便攜式穴位刺激裝置充電。據介紹，不同部位的穴位刺激裝置都有專門設計，其中就有一個裝置專門供女性左膝使用。

整理完「太空之家」，三名航天員還提前貼「福」字、寫春聯、掛燈籠，將「天宮」裝扮得年味滿滿。天和核心艙內，正中間掛著「國泰民安」的橫幅，兩側是新春掛飾和印有金色「福」字的紅氣球。

會寫一手漂亮毛筆字的翟志剛展開小桌板，在太空寫起春聯，提前送上「虎躍龍騰除舊歲」的新年祝福。網友紛紛稱贊，「指令長的字絕了。」

在虎年新春拜年視頻中，翟志剛再次一展身手，寫下「逐夢飛天同守歲，龍驤虎步共迎春」的對聯，和王亞平、葉光富一起送上新年祝福。

另外，太空過年自然少不了「重頭戲」年夜飯。據中國航天員科研訓練中心航天營養與食品研究室主任臧鵬介紹，地面工作人員提前給航天員準備了餃子，讓航天員的年夜飯菜譜多一樣節日食品，餃子不僅有傳統的豬肉白菜餡，還有具有山東沿海一帶地方特色的鮁魚餡和新品種黃花菜餡。

貼「福」字、寫春聯、吃餃子之外，接下來「天上的中國年」還有什麼看點？據臧鵬透露，地面工作人員也設計了太空包餃子，將等到春節期間揭曉。