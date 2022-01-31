香港民政事務局長徐英偉 參加「洪門宴」丟官

香港民政事務局局長徐英偉因涉及不當宴請，請辭獲准。（中通社資料照）

香港特首林鄭月娥 今天（31日）下午召開記者會公布日前「洪門宴」調查結果。她說，民政事務局局長徐英偉出席宴會未遵守防疫 規定，她已接受徐英偉請辭，並免除其職務，並將報請北京中央免除其職務。徐英偉是首位因防疫問題而下台的香港官員。

徐英偉是1月3日在香港第五波疫爆發之前，應邀參加俗稱「洪門宴」的生日派對，期間並未遵受防疫規定，在輿論壓力下，他向特首請辭。

林鄭月娥在記者會上說，當天有15名官員參加派對，只有3人不符合政府就疫情 發出的指引，包括徐英偉、發展局局長政治助理馮英倫，以及政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢。

她說，上述3人中，徐英偉是港府抗疫主要官員，後兩人不是。

經調查後發現，徐英偉當天停留派對的時間很長，期間沒有遵守防疫規定，沒有戴口罩，以及不使用為防疫而推行的「安心出行」應用程式。作為政治問責官員，他在這次事件上不單令政府尷尬，也不符合市民對問責官員的期待，顯然違反了政府對問責官員的要求。

在此之前，政府曾兩次召開內部會議，呼籲避免參加大型集會，徐英偉是與會官員之一。

至於馮英倫和馮浩賢，他們並非抗疫主要官員，將會要求其上司對他們作出口頭警告。

林鄭月娥說，其餘12名與會官員都認識主人家，且有公務往來，應邀出席是可以理解的，而且他們停留時間不長，期間也遵守了防疫規定。

此外，派對於本月3日舉行，當時第五波疫情尚未大爆發，而此前本地已有兩個月沒有確診案。

本月3日，15名官員出席港區人大表代洪為民的生日派對，會後有嘉賓確診，令當局大為緊張；市民對有大批官員在疫情下參加大型聚會也十分不滿，令政府備受壓力。