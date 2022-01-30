習近平春節團拜談話 近年首提反「獨」促統鬥爭

中共總書記習近平。新華社

中共 總書記習近平 昨在中國國務院 春節團拜會上發表談話，除依慣例向台灣民眾拜年外，在總結回顧過去一年時，特別提到兩岸關係。習近平表示，「反『獨』促統鬥爭不斷加強」，這是習近年來罕見在中國春節團拜會上談及兩岸關係，顯示台海情勢更趨嚴峻。

自2017年以來，習近平在國務院春節團拜會上發表談話，大多聚焦中國內政，主要包括回顧過去一年中國總體情勢，再提出對未來一年的工作展望，以擘劃下階段政策藍圖，提振大陸內部士氣。今年習近平首度提及兩岸關係，且言詞鋒利，直指過去一年「反『獨』促統鬥爭不斷加強」，凸顯台海局勢依舊緊繃，也暗示中共對台施壓力度恐持續上升。

據央視報導，中共中央、國務院昨在北京人民大會堂舉行2022年春節團拜會，習近平發表談話。中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及中國國家副主席王岐山等出席，李克強主持。

習近平首先大談團結。他強調，百年奮鬥歷史告訴我們，團結就是力量，奮鬥開創未來；能團結奮鬥的民族才有前途，能團結奮鬥的政黨才能立於不敗之地。中共靠團結奮鬥創造了輝煌歷史，還要靠團結奮鬥開闢美好未來。

對於即將過去的農曆辛丑牛年，習近平表示，中共召開19屆六中全會並作出第三個歷史決議，宣稱如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

習近平並指，香港實現由亂轉治，「反『獨』促統鬥爭不斷加強」，中國特色大國外交繼續推進。

就中共施政表現，他宣稱，過去100年，中共向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在，中共團結帶領各族人民踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。

針對今年中共將舉行20大，習近平表示，今年下半年，中共將召開第20次全國代表大會，總結過去五年的工作，謀劃未來一個時期的發展藍圖。

他並指，20大要統籌國內國際兩個大局，統籌推進五位一體總體布局、協調推進四個全面戰略布局，統籌發展和安全，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，著力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，以實際行動迎接中共20大召開。

習近平最後說，北京冬奧會、冬殘奧會即將開幕，中國人民已做好準備，將為世界奉獻1場簡約、安全、精彩的奧運盛會，祝願中外冰雪運動健兒如虎添翼、創造佳績。