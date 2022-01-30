還不出錢？恒大在香港土地被債務人接管

中國恒大集團陷入債務危機。圖／取自每日經濟新聞

中國恒大集團 30日晚間公告，該公司於香港 元朗的一塊未開發住宅土地，被債務人接管，這塊土地資產是恒大附屬公司在2021年1月，簽署一項本金約5.2億美元融資交易的擔保。

中國恒大表示，中國恒大若干附屬公司的資產在26日被委任資產接管人，該資產是位於香港元朗，一塊擬用於住宅的未開發土地，公司正在尋求法律意見，以維護公司的合法權益，同時，公司正與貸款 人就該事項的解決方案進行積極討論，期待達成和解，使集團的回報最大化。

中國恒大表示，相關擔保責任處理完畢後，如該資產有剩餘價值，將優先用於境外營運，並強調附屬公司被委任資產接管人及可能出售相關擔保資產，將不會對中國恒大的營運或財務狀況產生重大影響，也不影響公司正在進行的債務重組工作。

值得注意的是，時序進入2022年，中國房地產企業預計仍將受到流動性危機的制約，據Wind數據顯示，2022到2025年，是中國房企美元債兌付高峰期，海外債到期餘額分別為273.25億美元、182.8億美元、190.32億美元及179.94億美元。

其中，2022年的償債壓力集中於上半年，據統計，截至3月，第1季中國上市房企共有43檔存量美元債券到期，涉及41家房企，發行總額超157億美元，包括中國恒大，將迎來一筆規模20.25億美元債的到期。