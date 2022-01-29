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環時：三公報就是中美關係護欄 但美國在打砸這些護欄

記者羅印冲／即時報導
美中關係牽動國際局勢發展。歐新社
美中關係牽動國際局勢發展。歐新社

美中關係依舊緊繃，美方強調應為雙邊關係建立護欄，中國官媒環球時報發表社評指，中美在台灣問題上本來有共識，三個聯合公報就是護欄，但現在美國在打砸這些護欄，試圖用「切香腸」的方式謀求突破中方的底線，把「台獨」往檯面上推，北京絕不會放任不管。

社評指，北京駐美大使秦剛接受美媒專訪的談話，當然不是隨意說出來的，既對美政治精英釋放出明確信號，警告其不要在台灣問題上繼續玩火，也讓更多美國普通民眾認識到以台制華後果的嚴重性。

社評稱，台灣問題事關中國核心利益和人民民族感情，美國在台海的密集挑釁動作，已累積了巨大風險。而如此嚴重敏感的事態，在美國幾乎沒有得到足夠的關注。美國政客和精英是揣著明白裝糊塗，而很多美國民眾在他們的誤導下，要嘛不知台灣問題輕重，要嘛混淆了基本是非，這種反差本身就意味著風險。

對台方面，社評說，北京在台灣問題上的官方表述一直有兩句話，前一句是以最大誠意、盡最大努力爭取實現兩岸和平統一，後一句是不承諾放棄使用非和平手段。秦剛這次點明，玩火的後果就是中美之間的軍事衝突，針對的就是美方在台海不斷搞動作，妄圖侵蝕一中原則紅線的行徑。如果美方繼續無視中方警告，那它今後只能在台海面臨更多緊張、危機甚至衝突。

社評最後說，中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。美方作出過不打新冷戰的表態，這些都理應落實到行動上。但願美方能夠嚴肅認真、全面準確地理解和研判，不要在錯誤的道路上越走越遠。

北京 秦剛 一中原則

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