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北京大學成立「國家安全學系」 響應國安人才培養要求

記者林則宏／即時報導
為響應中國國家國家安全學科一級學科建設號召和人才培養要求，北京大學國際關係學院已於近日設立「國家安全學系」。（取自北京大學官網）
為響應中國國家國家安全學科一級學科建設號召和人才培養要求，北京大學國際關係學院已於近日設立「國家安全學系」。（取自北京大學官網）

微信公眾號《國關國政外交學人》披露，為響應中國國家國家安全學科一級學科建設號召和人才培養要求，北京大學國際關係學院已於近日設立「國家安全學系」。

根據北京大學國際關係學院官網消息，國家安全學系首任系主任由北京大學國際戰略研究院副院長于鐵軍出任，並設立相關碩博專業。

中國教育部今年1月13日曾發布「國務院學位委員會、教育部關於設置『交叉學科』門類、『集成電路科學與工程』和『國家安全學』一級學科的通知」。

對於設置「國家安全學」一級學科的背景及意義，教育部當時的新聞稿稱，「國家安全是安邦定國的重要基石。隨著我國綜合國力的增強和國際地位的上升，外部安全與內部安全問題相互交織，傳統安全和非傳統安全挑戰相互疊加，國家安全形勢複雜嚴峻。維護國家安全，迫切需要大批具有全球視野、全局觀念、戰略思維、政治意識、能力擔當的國家安全人才」。

新聞稿表示，「『國家安全法』明確要求將國家安全教育納入國民教育體系和公務員教育培訓體系，增強全民國家安全意識。教育部印發的『關於加強大中小學國家安全教育的實施意見』明確提出，推動國家安全學學科建設，設立國家安全學一級學科」。

教育部指出，國務院學位委員會決定設立「國家安全學」一級學科，既是貫徹落實總體國家安全觀、構築國家安全人才基礎、夯實國家安全能力建設的戰略舉措，也是立足國情、順應發展的必然選擇，將為全面加強國家安全學科學研究和人才培養奠定制度基礎。

北京大學官網資料顯示，于鐵軍現年54歲，從大學到博士都在北京大學就讀，2000年取得北京大學國際關係學院博士學位，並曾先後在日本東京大學綜合文化研究科國際關係專業、美國史丹佛大學國際安全與合作中心、哈佛大學費正清東亞研究中心留學或做訪問學者。

于鐵軍主要教學和研究方向為東亞國際關係、國際政治理論、國際政治思想史和國際安全。

北京大學國家安全學系首任系主任于鐵軍。（取自北京大學國際戰略研究院官網）
北京大學國家安全學系首任系主任于鐵軍。（取自北京大學國際戰略研究院官網）

教育部 北京 國務院

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