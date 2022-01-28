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香港疫情嚴峻 專家預期：最嚴重恐有上萬長者染疫死亡

記者林則宏／即時報導
鑑於疫情持續升溫，香港預計重啟亞洲國際博覽館9號館和11號館最為臨時社區收治中心，約可提供1,000張病床。圖為亞博館内的負壓病房資料照。（香港中通社）
鑑於疫情持續升溫，香港預計重啟亞洲國際博覽館9號館和11號館最為臨時社區收治中心，約可提供1,000張病床。圖為亞博館内的負壓病房資料照。（香港中通社）

香港新冠肺炎疫情持續升溫，已連續兩天單日確診人數破百。香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指出，Omicron變種病毒「勢不可擋」，確診人數將如海嘯般上漲。由於香港安老院舍80歲以上長者疫苗接種率僅一成多，未來一旦爆發感染，最嚴重的情況可能會有1萬至2萬名老年人染疫死亡。

香港衛生署衛生防護中心28日公布，截至當日零時，香港新增115例新冠肺炎確診病例，其中4例為輸入病例，111例為本地病例，6例感染來源不明。目前香港第一劑疫苗接種率為78.8%（不含5-11歲人口），兩劑疫苗接種率為71%（不含5-11歲人口）。

劉宇隆29日上午在香港商業電台節目中表示，香港疫情發展還沒到最糟的時候。他形容，Omicron病毒「勢不可擋」，確診數字遲早會直線上升。

劉宇隆指出，目前香港安老院舍疫苗接種率僅一成多。若情況持續，他推算，最終可能會有數千名長者因染疫死亡。最嚴重的情況下，更可能有多達1萬至2萬名長者死亡。因此他疾呼年長者，盡快接種疫苗。

香港新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星對香港當前疫情同樣感到憂心。他認為，香港這波疫情將持續較長時間，未來一到兩個月都未必能夠平息。

劉澤星還擔心，香港確診數字會在農曆新年期間上升，因此呼籲香港市民，過年期間應盡量避免大型聚會。他強調Omicron病毒傳播力強，老年人即使不出門，也可能受到其他人傳染。

劉澤星認為，最理想的情況是，每個年齡層的疫苗接種率至少都達到九成。香港中學生目前接種率有八成多，但小學生接種率仍不足5%。

劉宇隆表示，美國上兩周為5至11歲兒童接種共800萬至1,000萬劑復必泰（BNT）疫苗，有10多人出現心肌炎。香港接種第二劑疫苗的中學生，每3,000人就有一人出現心肌炎，但相信小學生的情況會低很多。

劉宇隆指出，儘管兒童染疫後死亡風險較低，但若出現死亡個案，對家庭將是很大的打擊。在英國，每2萬名確診兒童就有1人死亡，美國每1萬名確診兒童有1人死亡。他估計，若香港小學生不接種疫苗，可能會有數十名兒童染疫死亡。

劉宇隆說，兒童染疫後也可能出現後遺症。有些兒童的味覺和嗅覺因此改變，例如從原本喜歡吃榴槤，變成聞到榴槤就想吐，也有兒童出現多系統發炎症。因此他呼籲，兒童同樣也要盡快接種疫苗。

香港 疫苗 疫情

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