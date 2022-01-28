杭州爆本土疫情 初判是由Omicron病毒「物傳人」引起

杭州近日再傳本土新冠疫情，後續確診者恐將持續增加。圖為本月17日春運啟動首日，杭州東站候車大廳乘車旅客明顯增加。新華社

Omicron 病毒再度展現超強傳播力。浙江杭州近日再度傳出本土新冠疫情 ，截至28日12時，杭州累計報告本土確診病例已達30例。浙江省疾控中心副主任樓曉明指出，目前初步判定此次疫情傳播方式，是由物傳到人，再由人的具體活動傳播。

28日零時至12時，杭州又報告新增本土確診病例8例，使得杭州這波疫情確診者累計達到30例。

樓曉明在28日下午召開的記者會中表示，從目前流行病學調查分析，杭州本次疫情傳播鏈比較清晰。截至28日12時，杭州所有陽性感染者中，16人是「慧而特餐飲設備有限公司」員工，其餘都與該公司員工存在直接或間接接觸。

對這波疫情首例確診者樣本基因測序，結果顯示屬Omicron變異株（BA.1.1分支）。經與中國疾控中心和鄰近省份資料比對，病毒基因組同源性低。但與全球比對，與國外2021年12月11日報告的高度同源。

此外，慧而特餐飲設備有限公司11份檢測 樣本中，有4份為Omicron陽性樣本，有「物傳人」的可能。

樓曉明說，「我們初步判定本次疫情傳播方式，由物傳到人，再由人的具體活動傳播」。

杭州市衛健委副主任王旭初表示，杭州這波疫情已發生四起家庭聚集性疫情，涉及9人。其中一起婚宴參加人員中，就發現有7人感染。

王旭初稱，專家研判認為，杭州此輪疫情因傳播鏈相對清晰，總體風險可控，但後續可能還會陸續出現多例陽性感染者。主要原因為：

一、陽性感染者最早發病時間為1月20日，大多數發病日期在20到25日之間。因此推斷首例病例已經是第三代，推測病毒引入時間應該是1月中上旬；

二、半數病例為慧而特餐飲設備有限公司員工，且發病到隔離管控的時間間隔較長。病例病毒已經在公司內傳播，後續仍有可能出現續發病例；

三、杭州兩處社區出現多例非慧而特公司員工的病例，可能已存在社區傳播，不排除小區內繼續出現病例的可能性；

四、在1月24日參加婚禮的人員中，已發現7例病例。這場婚禮恐成為本次疫情放大的場所。