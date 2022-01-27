市場不買單 恒大爭取6個月內提重組方案後股價急跌

恒大集團深陷債務危機。圖為恒大集團總部，大樓外牆上公司名稱幾個字已經脫落。（路透）

中國恒大 債務危機未完，繼恒大26日晚間在債權人電話會議上稱，將爭取「六個月內」推出初步債務重組 方案後，恒大27日早盤股價一度大跌逾9%，來到約一周半新低，顯示投資者對此並不買單，甚至看壞公司短期前景。

綜合中國媒體報導，恒大執行董事肖恩於26日晚間表示，恒大董事會及風險化解委員會及管理團隊正共同制定全面、細緻、有效的計畫，研究各種潛在方案，計畫於未來六個月內推出初步重組方案。

但另一方面，恒大負面消息不斷。英國《金融時報》27日引述消息稱，中國恒大對橡樹資本（Oaktree Capital）具有擔保的一筆貸款違約後，橡樹資本本周採取行動，獲得香港一大幅地皮的控制權，據報是元朗和生圍被稱為「皇宮屋」所在項目。

恆大 先前表示會充分聽取意見，制定可行的重組方案，董事長許家印也將「盡最大努力支持公司發展」，但未能安撫市場情緒。27日早盤，中國恒大股價跌幅一度跌超過9%，之後略微回升，截至11時45分，每股報港幣1.66元。

路透報導，一名恆大境外債券持有人表示，「在電話會議前我對此沒有期望，而在會議後也沒有任何期望…老實說，我相信最後的決定在於政府，公司比較被動。」

此前，關於中國官方處理恒大的消息頻傳，廣東省長王偉中20日在作政府工作報告時稱，將按照市場化、法治化原則，穩妥推進恆大集團等房地產企業債務風險化解處置。

此外，有消息稱，廣東省政府已擬定中國恆大債務重組框架內容，將出售恆大海外資產來抵債。