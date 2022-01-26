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冬奧疫情嚴峻 境外冬奧人員已抵達者64人確診

記者賴錦宏／綜合報導
冬奧工作人員在北京首都機場，全副武裝迎接抵達運動員。(美聯社)
冬奧工作人員在北京首都機場，全副武裝迎接抵達運動員。(美聯社)

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，1月25日16時至1月26日16時，北京新增本土新冠肺炎確診病例6例、無症狀感染者2例，其中7例在北京豐台區，1例在北京西城區。另據香港文匯網，境外冬奧人員陸續抵北京3695人，其中已有 64人海關複檢陽性。

龐星火指出，自1月15日以來，北京此輪疫情已累計報告本土新冠肺炎病例75例，其中，Omicrom變異株關聯疫情累計報告病例6例，均為確診病例，均為輕型；已連續3日無新增感染者報告。Delta變異株關聯疫情累計報告感染者69例。

1月26日，河北三河新增1例本土確診病例，該病例多次往返北京豐台與河北燕郊之間，曾與豐台區此前通報病例密切接觸。

報導稱，自1月22日以來，已有晉、魯、遼、冀四省出現北京關聯個案，其中山西大同發現1名陽性人員，為北京西南郊冷凍庫工作人員；山東聊城高唐發現1例無症狀，為北京豐台某冷凍庫從業返鄉人員；山東濟南2名貨車司機確診，與北京病例在冷凍庫密接；遼寧1例無症狀感染者，是北京豐台返瀋陽人員；河北雄安新區5例本土確診，是從北京返回人員；河北保定淶水縣1例確診病例，為返鄉居家健康監測的冷凍庫裝卸工；河北三河1月26日通報的1例本土確診，則曾與豐台區此前通報病例密切接觸。

自1月4日起，部分境外涉奧人員陸續到北京並進入閉環開展工作。1月4日至22日，機場入境涉奧人員總數累計2586人，其中複檢陽性39人；1月23，機場入境涉奧人員總數累計529人，複檢陽性4人；1月24日，機場入境涉奧人員總數累計246人，複檢陽性12人；1月25日，機場入境涉奧人員總數累計334人，複檢陽性9人。

這樣合計，境外涉奧人員已陸續來華3695人 ，經北京海關檢測後，已共計64人海關複檢陽性。

北京 機場 疫情

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