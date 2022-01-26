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騰訊新員工不滿「過度加班」 騰訊回應：盡快優化調整

記者黃雅慧／即時報導
騰訊新進員工不滿過度加班，因而在公司大群直言。圖片取自澎湃新聞。
騰訊新進員工不滿過度加班，因而在公司大群直言。圖片取自澎湃新聞。

中國科技業「996」（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）加班風氣盛行，26日一則新聞佔據微博熱搜。據陸媒「澎湃新聞」報導，一位新進員工25日在騰訊的部門大群公開質疑公司高管只為趕項目進度，忽視員工健康進行不合理的高強度加班。此後，企業相關負責人在騰訊內部論壇上，對此事做出回應表示將盡快優化調整。

報導指出，騰訊企業微信產品部在部門群內公布「突破自我獎」名單，在某項評語中，提到為了內測項目上線，有員工連續20多個小時進行設計和開發，在企業微信和微信客服官網4.0項目中，持續1周高強度完成超過200項產品和設計走查修改。

該評語一出引發新進員工不滿，他表示「內測延期一天，企業微信是不是馬上就會倒閉？」還說，「是不是非得讓開發人員加這 20 多個小時的班，才能讓這個版本滿你們的意？你們做任務排期的時候到底有沒有考慮過手下人的死活？」他並表示，希望員工在被迫加班的時候，能思考一下付出健康的代價。

隨後，該名員工公開表示會提離職。「希望各方不要卡我的審批，免得妨礙我過年。」該言論一經發出，立即在社交媒體上引起了廣泛傳播，甚至上了微博熱搜榜。

此後，企業微信負責人黃鐵鳴在騰訊內部論壇上對此事回應，他認可該名員工的直言，也表示持續、高強度急行軍不持久，而作為部門管理者也不僅僅是依據工作時長來判斷表現好壞或績效排名。他還稱，會盡快優化調整，用更健康、更持久的方式一起做出讓用戶滿意的作品。

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