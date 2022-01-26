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中美混血滑雪選手谷愛淩攬23項代言 逾250萬美元

記者賴錦宏／綜合報導
中美混血兒谷愛淩(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)
中美混血兒谷愛淩(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

出生於美國加州、母親是華人的中美混血兒谷愛淩（Eileen Gu），18歲的她在自由式滑雪這個項目上已經奪得11個冠軍。在這一項目上處於世界領先地位的她，成為北京冬奧上中國代表團的奪金點之一。她於2019年開始代表中國參加國際比賽。

據第一財經報導，目前至少有23個贊助商，包括京東、中國移動、雅詩蘭黛、元氣森林、維多利亞的秘密以及路易威登、IWC萬國表等奢侈品牌。在北京冬奧會即將召開之際，谷愛淩的熱度更是直線上升，這份代言名單還在不斷擴充。

年輕的谷愛淩有著更多的亮點。她開朗俏皮，容貌姣好，被粉絲親昵地稱為「白雪公主」。在美國長大的她對中國情有獨鐘，能說一口流利的北京話，除了運動員的身分，谷愛淩還是成績優異的史丹佛大學學生和國際經紀公司IMG的簽約模特，橫跨體育界與時尚界。截至目前，谷愛淩微博粉絲數已達133萬。

此外，滑雪項目針對的是追求高端休閒生活的人群，谷愛淩的活躍粉絲年齡分布也與當下的消費主力軍重合。去年6月，蒂芬尼簽約谷愛淩；到了年底，同屬LVMH集團旗下的路易威登也宣布與其達成合作。根據媒體測算，2021年前，谷愛淩的代言費在100萬美元上下，如今這一數字飆升到稅後250萬美元左右，手握20多個代言讓其輕鬆收入過億。

在過去的一年中，影視界流量明星的頻頻「塌方」，使眾多品牌方的目光轉向體育明星。他們良好的身體素質、拚搏奮鬥的精神和嚴格管理的訓練生活讓代言更有保障。而半年內接連舉辦的東京奧運會、全運會和北京冬奧會更將大陸全民運動推向高潮，大量優秀運動員被大眾關注和喜愛，商業價值進一步提升。

據統計，2021年大陸一共有161起運動員代言簽約，這是自2015年以來最多的一年，幾乎是2018年至2020年運動員代言數量的總和。

另據維基百科，谷愛凌一直有國籍爭議。谷愛凌2019年6月在國際滑雪聯合會更改國籍為中國後開始代表中國參賽。但中國「國籍法」不承認雙重國籍。谷愛凌也沒有正面回答，對於她美國國籍狀態的問題。她的目標是代表中國參加2022年冬季奧林匹克運動會。而奧林匹克憲章第41條允許雙重國籍或多重國籍。而根據美國財政部的紀錄，沒有證據表明她已經放棄美國國籍。2021年3月1日，谷愛凌在新浪微博上寫道，她獲得美國高中畢業生「總統學者計畫」提名。此項獎學金僅對於美國公民或永久居民開放。她最後並未獲得此項獎學金。

谷愛凌在受訪時曾明確提到「沒有人能否認我是美國人，沒有人能否認我是中國人。」她也提到「當我在美國，我是美國人。當我在中國，我是中國人。」

北京冬奧 運動員 滑雪

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