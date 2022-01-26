中國要求德藝雙馨 規範主持人淨化交際圈、朋友圈

央視新聞主持人海霞。（取材自每日頭條）

中共 中央宣傳部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳印發《關於進一步規範播音員主持人職業行為和社會活動管理的意見》的通知。該意見強調，要嚴格規範播音員、主持人職業道德，自覺抵制名利誘惑和低俗庸俗媚俗，淨化「交際圈」、「朋友圈」，做到「德藝雙馨」。

據澎湃新聞報導，這份「意見」稱，播音員、主持人作為媒體的形象代表，是黨的宣傳思想文化事業的重要力量，承擔著堅持正確導向、傳播先進文化、引領文明風尚的重要職責。

「意見」提出，要始終把政治素質培養作為播音員主持人隊伍建設的首要任務，教育 引導播音員主持人認真學習貫徹中共總書記習近平 關於宣傳思想工作的重要思想，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終牢記肩負的政治責任，堅定政治立場，增強政治敏銳性，努力做到善於從政治上分析問題、處理問題，穩妥把握職業行為和社會活動。

各播出機構要規範播音員、主持人言行，明確要求播音員、主持人不得參加有損媒體形象、自身形象的組織和活動，不得利用職業身分和個人知名度謀取不當利益，不得在公開場合發表不當言論、做出不當舉止等，引導他們主動接受社會監督，更加自覺地弘揚職業精神、恪守職業道德。

此外，還要明確審批管理要求。各播出機構要對播音員、主持人參加社會活動制定規章制度，明確管理原則和審批流程。對於播音員、主持人參加外單位的社會活動，各播出機構要統一管理、分類施策，實行事前報批或報備制度，嚴明有關財務規定和廉潔紀律要求。

播音員、主持人參與廣告代言、商業推廣、網路帶貨等各類商業活動，須經所在播出機構批准，新聞節目播音員、主持人參加此類活動要從嚴把關。對參加各類活動時因自身言行不當造成負面社會影響的播音員主持人，視情節輕重及時給予相應處理。

意見還稱，要嚴格持證上崗規定，同時加強合作節目管理。在播出購買、合作等非自製節目前，要嚴格審核播音員主持人持證和註冊情況，綜合考慮播音員主持人專業素質和社會形象，認真審核把關播音員主持人在節目中的言行舉止，不給有醜聞劣跡、違法失德等問題的人員提供出鏡發聲渠道。