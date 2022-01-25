武漢暴躁父嫌兒寫字亂 出手教訓鉛筆卻誤插小孩後腦

鉛筆插入跳跳的後腦勺。（取自北京青年報）

湖北武漢 一名男子日前教8歲兒子「跳跳」寫功課，因不滿兒子動作慢，氣得動手教訓，不料鉛筆卻刺入兒子後腦勺，小孩一度命危，所幸經過治療後搶救回來。

北京 青年報報導，湖北武漢8歲的小男孩「跳跳」，是小學二年級的學生，聰明又調皮，臨近期末，跳跳的父母給他準備了一些複習題做練習，某天晚上跳跳寫完作業，被父親嫌字跡太凌亂，要擦掉重寫。

跳跳卻說：「我覺得我寫得挺好啊」，但父親堅持要跳跳更改，於是跳跳邊翻白眼，邊唸唸有詞，一會兒拿橡皮擦，一會兒找尺拖延，就是不肯下筆重寫。

跳跳父親因此火冒三丈，舉手就要打，跳跳連忙用手去擋，沒想到跳跳手裡剛好拿著一支削尖的鉛筆，爭執過程中鉛筆就直直戳進了跳跳的後腦勺。

跳跳的父母趕緊將跳跳送到武漢兒童醫院急診，此時跳跳神志清醒，傷口表面沒有血跡，接著就送到神經外科急診手術。

神經外科醫生黃文凱小心翼翼地取出完整的鉛筆，擔心石墨或者木屑殘留體內增加感染的風險，手術中對創傷傷口反覆沖洗，並注射破傷風針。在加護病房內治療和觀察一天後，跳跳順利轉進普通病房，幾天後康復出院。

醫生表示，家長在輔導學齡期兒童作業，要調整好自己的情緒，不要太衝動。