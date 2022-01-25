中國去年新生兒最熱門名字 男「沐宸」、女「若汐」

中國去年新生兒中，男寶寶取名「沐宸」最多，女寶寶則以「若汐」最夯。圖為河南省焦作市溫縣婦幼保健院的新生兒。(新華社)

人民網報導，中國公安 部戶政管理研究中心根據公安部人口信息管理系統，透過大數據分析，對全國新生兒姓名用字進行分析所發布的「2021年全國姓名報告」顯示，去年中國男寶寶最夯的名字是「沐宸」，女寶寶則為「若汐」。

報導稱，截至2021年12月31日，2021年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共887.3萬，其中男性新生兒468.1萬，占52.75%；女性新生兒419.2萬，占47.25%。

新生兒出生並登記戶籍最多的10個地級以上城市依次為：重慶、成都、廣州、北京 、畢節、臨沂、周口、深圳、西安和鄭州 。

分析顯示，2021年中國出生並已進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的10個字依次為澤、梓、子、宇、沐、一、宸、涵、辰、奕。

2021年中國出生並已進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽。其中叫「沐宸」的有2萬2958人，成為去年男寶寶名字的首選。

2021年中國出生並已進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐。其中叫「若汐」的有1萬8293人，成為去年女寶寶名字的首選。

而在中國全國戶籍人口中，使用頻率最高的10個單字名依次為：偉、敏、靜、杰、麗、勇、濤、艷、軍、強。單名「偉」的有323.6萬人，其中男性280.1萬人，女性43.5萬人。

中國戶籍人口中，使用頻率最高的10個雙字名依次為：秀英、桂英、秀蘭、玉蘭、婷婷、建華、桂蘭、玉梅、秀珍、海燕。其中，叫「秀英」的有216.9萬人，當中約有1000人是男性。