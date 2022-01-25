我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「庫存只夠用5天」 商務部警告：晶片缺貨延續至年底

法官裁定：紐約州口罩令仍續生效 郡法院喊停無效

中國去年新生兒最熱門名字 男「沐宸」、女「若汐」

記者林則宏／即時報導
中國去年新生兒中，男寶寶取名「沐宸」最多，女寶寶則以「若汐」最夯。圖為河南省焦作市溫縣婦幼保健院的新生兒。(新華社)
中國去年新生兒中，男寶寶取名「沐宸」最多，女寶寶則以「若汐」最夯。圖為河南省焦作市溫縣婦幼保健院的新生兒。(新華社)

人民網報導，中國公安部戶政管理研究中心根據公安部人口信息管理系統，透過大數據分析，對全國新生兒姓名用字進行分析所發布的「2021年全國姓名報告」顯示，去年中國男寶寶最夯的名字是「沐宸」，女寶寶則為「若汐」。

報導稱，截至2021年12月31日，2021年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共887.3萬，其中男性新生兒468.1萬，占52.75%；女性新生兒419.2萬，占47.25%。

新生兒出生並登記戶籍最多的10個地級以上城市依次為：重慶、成都、廣州、北京、畢節、臨沂、周口、深圳、西安和鄭州

分析顯示，2021年中國出生並已進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的10個字依次為澤、梓、子、宇、沐、一、宸、涵、辰、奕。

2021年中國出生並已進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽。其中叫「沐宸」的有2萬2958人，成為去年男寶寶名字的首選。

2021年中國出生並已進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐。其中叫「若汐」的有1萬8293人，成為去年女寶寶名字的首選。

而在中國全國戶籍人口中，使用頻率最高的10個單字名依次為：偉、敏、靜、杰、麗、勇、濤、艷、軍、強。單名「偉」的有323.6萬人，其中男性280.1萬人，女性43.5萬人。

中國戶籍人口中，使用頻率最高的10個雙字名依次為：秀英、桂英、秀蘭、玉蘭、婷婷、建華、桂蘭、玉梅、秀珍、海燕。其中，叫「秀英」的有216.9萬人，當中約有1000人是男性。

公安 北京 鄭州

上一則

冬奧人員 15例複檢陽性

延伸閱讀

去年熱門姓名…男寶愛取沐宸 女寶若汐最多

去年熱門姓名…男寶愛取沐宸 女寶若汐最多
中國2021年新生兒熱門名：男寶「沐宸」女寶「若汐」

中國2021年新生兒熱門名：男寶「沐宸」女寶「若汐」
未成年人染疫率增 華裔兒科醫師：多數像重感冒

未成年人染疫率增 華裔兒科醫師：多數像重感冒
英國2022新生兒起名預測出爐 動畫人物和足球員上榜

英國2022新生兒起名預測出爐 動畫人物和足球員上榜

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00

超人氣

更多 >
影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」
歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期
10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」
4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美